Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Sfera sentimentale do të ecë mjaft mirë gjatë kësaj dite, në sajë të ndikimit të favorshëm të Hënës. Mjaft të favorizua janë edhe takimet. Keni nevojë për një periudhë pushimi. Në punë, duhet të gjeni zgjidhje për disa probleme që keni me kolegët.

Demi

Çiftet do të nisin të mendojnë për verën. Gjithë sa keni jetuar, edhe episodet e pakëndshme, kanë kontribuar në forcimin tuaj. Sfera profesionale paraqitet mjaft mirë, ku do të ketë zhvillime pozitive.

Binjakët

Mundohuni që të jeni të përqendruar tek situata aktuale dhe jo tek ajo që ka shkuar keq në të kaluarën. Nëse jeni vetëm dhe doni të njihni dikë, mundohuni që të mos jini të mbyllur dhe mosbesues. Në punë, do të bënit mirë që të prisnit pak, para se të bëni zgjedhje përfundimtare.

Gaforrja

Dashuria do të ecë mjaft mirë dhe parashikohet që të ketë takime tejet speciale. Keni dëshirë për një ndryshim dhe zhvillime të reja, si dhe nuk doni që të bëni të njëjtat gjëra. Po ashtu do të ndiheni mjaft të tensionuar.

Luani

Ju pret një ditë pozitive sa i takon dashurisë, ku ndonëse mund të keni pasur probleme së fundmi, tashmë do të nisë rikuperimi. Bëni mirë që të shfrytëzoni energjinë pozitive që ju karakterizon dhe në këtë moment do keni mundësi që të bëni zgjedhjet e duhura.

Virgjëresha

Dita do të jetë mjaft e ngarkuar, sa i takon raporteve me të tjerët, ku rrezikoni që të përballeni me debate. Në këtë moment po reflektoni shumë lidhur me çfarë duhet të bëni. Duhet përkushtim maksimal në punë, në mënyrë që të vlerësoheni.

Peshorja

Ndikimi i favorshëm i Hënës, ju fton që të bëni diçka më shumë në dashuri. Nëse në punë ka diçka që nuk shkon, mos u dorëzoni, gjërat do të përmirësohen shumë shpejtë.

Akrepi

Ky është moment i mirë për lindjen e dashurive të reja. Mos lejoni që e kaluara të pengojë të tashmen. Në punë, duke nisur nga kjo ditë do të nisë përmirësimi.

Shigjetari

Prania e Hënës në shenjën tuaj, do ju krijojë disa probleme dhe do ju tensionojë. Në dashuri, Venusi dhe Marsi do të krijojnë probleme. Në punë keni nevojë për vëmendje, në mënyrë që të mos bëni gabime.

Bricjapi

Bëni kujdes ndaj të lindurve në shenjën e peshores, pasi und të keni keqkuptime. Në familje, mund të kenë nevojë për ndihmën tuaj. Sfera profesionale, paraqitet mjaft e favorshme.

Ujori

Nëse raporti në çift që po jetoni, nuk ecën siç duhet, mund të ndjeni nevojën për të tradhtuar, shkruan noa.al. Në punë, mund të ndodhin disa ndryshime.

Peshqit

Në dashuri kjo nuk është dita ideale për të folur, ndaj më mirë shtyjini diskutimet dhe sqarimet. Në punë, mund të merrni një propozim nga një mik, i cili do të rezultojë mjaft interesant.