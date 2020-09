Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Disa shqetësime të rëndësishme, mund t’iu kenë acaruar kohëve të fundit. Kjo e mërkurë do të jetë një ditë e mbushur me shumë zhvillime, pas provave të shumta me të cilat jeni përballur kohëve të fundit.

Demi

Kjo periudhë do të jetë shumë e lodhshme, ku do rrezikoni që të ndjeni një debulesë të përgjithshme. Kur jeni me humor të keq, gjithçka ju duket e vështirë për tu menaxhuar.

Binjakët

Në dashuri do të përballeni me debate, ku me gjasë diçka do të prishë qetësinë tuaj. Edhe pse disa situata ju duken të vështira për tu kaluar, mos e çoni dëm çdo gjë, sidomos në dashuri. Kjo pasi bëhet fjalë për një moment acarimi.

Gaforrja

Ka ardhur momenti që të lini pas shpine vështirësitë dhe shqetësimet që kanë të bëjnë me të kaluarën. Ka ardhur koha që të kapërceni vështirësitë me të cilat jeni përballur, në mënyrë që të përfitoni më shumë.

Luani

Në punë do të shfaqet një shkak për acarim. Ditët në vijim do të jenë mjaft problematike, për shkak se do të ketë zhvillime të pritshme, por të shoqëruara me vështirësi.

Virgjëresha

Mund të mbështeteni në një situatë astrologjike mjaft pozitive. Dallimi mes një suksesi dhe një mundësie të humbur, do të jetë kryesisht aftësia juaj për të reaguar. Ndaj bëni mirë që ti përqendroni objektivat për të arritur synimin e vendosur.

Peshorja

Duhet të riktheheni në lojë dhe të jeni të kujdesshëm, lidhur me zhvillimet e reja që kanë të bëjnë me të ardhmen, në mënyrë që të përfitoni më shumë. Ka ardhur momenti që të vlerësoni edhe ndonjë alternativë të re, ndoshta me një person të cilin keni pak kohë që e njihni.

Akrepi

Nëse nuk jeni në humorin e duhur, kjo mund të ndodhë pasi mund të keni hasur vështirësi në punë, të cilat ju demotivojnë. Entuziazmi i deritanishëm, do të kalojë në plan të dytë.

Shigjetari

Ju pret një ditë interesante, ku dashuria paraqitet mjaft pozitive, po ashtu edhe raporti në familje, shkruan noa.al. Jeni përballur me disa tensione dhe keqkuptime, por më në fund rikuperimi nuk do të vonojë.

Bricjapi

Më në fund do të ketë përmirësim, sidomos në sferën sentimentale, ku do të keni mundësi që të jetoni në mënyrë më aktive, raportin tuaj. Yjet do të jenë në anën tuaj.

Ujori

Jeni duke përjetuar një periudhë jo shumë të qetë. Megjithatë nuk ka asgjë të re, krahasuar me problemet që keni pasur. Veç këshillohet që të bëni kujdes me mënyrën se si menaxhoni gjërat. Kujdes duhet treguar edhe në raportin në çift.

Peshqit

Merrni pak më shumë kohë për vete pasi jeni të stresuar dhe lodhur, nga ngarkesa e madhe. E keni të kotë të këmbëngulni, kur përballeni me një situatë kur nuk arrini që të jepni më të mirën tuaj. Gjithçka do ju duket më e komplikuar dhe rrezikoni që të bëni gabime si pasojë e shpërqendrimit.