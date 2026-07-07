Dashi
Do keni te drejte te bëni disa zgjedhje gjate kësaj dite dhe marrëdhënia ne çift do ketë goxha përmirësime. Beqaret do kenë një dite shume te qëndrueshme dhe aspak problematike. Me shume gjase do ndryshojnë edhe statusin se shpejti. Financat do jene shume te mira. Do mund te kryeni te gjitha investimet e menduara dhe gjendja nuk do ketë tronditje.
Demi
Dita e sotme do jete disi me e animuar për ata qe janë ne një lidhje. Për pasoje edhe emocionet kane për te qene me te fuqishme. Shfrytëzojeni çdo sekonde. Beqaret do mundohen me kot te gjejnë shpirtin e tyre binjak sepse mundësitë nuk do jene aspak te favorshme. Te ardhurat do kenë disa përmirësime te vogla, megjithatë te vlefshme për gjendjen ne te cilën ju ndodheni.
Binjaket
Do keni shume mosmarrëveshje me partnerin tuaj gjate gjithë kësaj dite dhe marrëdhënia ne çift nuk do jete aspak ashtu si e keni pritur. Filloni te tregoheni me tolerante. Beqaret do tregohen te pavëmendshëm dhe nuk do përfitojnë dot nga mundësitë e mira qe do iu jepen. Gjendja e financave do filloje te përmirësohet shpejt dhe do ndiheni shume here me te qete.
Gaforrja
Marrëdhënia me partnerin do varet nga mënyra se si ju do silleni. Po u treguat kokëfortë dhe po kërkuat me ngulm gjera te pamundura asgjë nuk ka për t’iu ecur si duhet. Beqaret do jene te gatshëm te bëjnë çfarëdo lloj sakrifice vetëm qe ta ndryshojnë njëherë e mire statusin. Buxheti do jete me i dobët se me pare dhe shpeshherë do ndiheni keq qe nuk do mundni te kryeni disa shpenzime te nevojshme.
Luani
Jeta juaj ne çift do jete shume e qëndrueshme gjate gjithë kësaj dite. Asnjë planet nuk do e prishe harmoninë dhe do dashuroheni ashtu si do e ndjeni. Beqaret do ndihen mire me miqtë dhe me te afërmit e tyre dhe papritur mund te linde edhe ndonjë simpati për ndonjë. Ne planin financiar merrni masa strikte para se situata te marre tatëpjetën.
Virgjeresha
Dite shume e favorshme për ata qe janë ne një lidhje. Do ndihen me gati se kurrë për te rrezikuar e për te marre vendime me rëndësi. Beqaret qe kane kohe qe dëshirojnë te ndryshojnë status do jene me fat. Shume gjera kane për te qene me ndryshe për ta. Gjendja financiare do ketë përmirësime shume te vogla, por qe do mjaftojnë për t’iu nxjerre nga situata ku jeni futur.
Peshorja
Qetësia do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite për ata qe janë ne një lidhje, Do kuptoheni me se miri me partnerin dhe nuk do bëni asgjë qe ta mërzitë atë. Beqaret do kenë veçse dashuriçka kalimtare, asgjë me shume sesa aq. Përfitoni nëse edhe ato ju pëlqejnë. Perspektivat financiare janë edhe me te mira nga sa kishit menduar. Çdo gjë do ece si duhet ne këtë plan.
Akrepi
Tregohuni me te përkujdesshim ndaj partnerit tuaj sot dhe mos lejoni për asnjë çast qe ai te mërzitet. Ne mbrëmje përgatisni edhe surpriza ne mënyrë qe emocionet te shumëfishohen. Beqaret do jene te pavendosur për atë qe duan te bëjnë dhe do i refuzojnë ftesat. Financat do varen nga mënyra sesi ju do i menaxhoni. Tregohuni sa me te kujdesshëm qe te mundeni.
Shigjetari
Nuk do keni një marrëdhënie te mire me partnerin tuaj gjate kësaj dite. Për çdo gjë do debatoni dhe do konfliktoheni ashpër me te. Beqaret nga ana tjetër do jene te paduruar dhe mund te pranojnë ftesat e cilitdo pa marre parasysh pasojat. Ne planin financiar asgjë nuk do ece si e kishit menduar. Do e keni te vështirë te kryeni edhe shpenzimet e domosdoshme.
Bricjapi
Do jeni shume pasionante gjate gjithë kësaj dite dhe marrëdhënia me partnerin d jete fantastike. Shfrytëzojeni çdo çast sikur te ishte i fundit. Beqaret do jene te kujdesshëm dhe nuk do pranojnë çdo lloj ftese qe do ju behet. Gjendja financiare nuk do jete e mire, por fale ndikimit te madh dhe pozitiv te Diellit, gjerat do fillojnë te stabilizohen paksa, pas mesditës.
Ujori
Tregohuni sa me te matur sot juve qe jeni ne një lidhje sepse partneri do jete me nerva dhe ne një moment apo ne një tjetër mund te keni debate te forta. Beqaret do merren me çështje te rëndësishme dhe nuk do gjejnë kohen për t’iu përkushtuar dashurisë. Gjendja e financave do mbetet e paqëndrueshme edhe për disa kohe. Mundohuni te merrni masa.
Peshqit
Ndikimi i yjeve do jete pozitiv për jetën tuaj ne çift sot. Çdo gjë qe keni dëshiruar do mund t’iu plotësohet dhe do ndiheni me te sigurte për te vazhduar me tutje. Beqaret duhet te mos bëjnë sakrifica tej normave te lejuara sepse do i vuajnë me vone pasojat. Marrëdhënia juaj me paranë nuk do jete aspak e mire. Do shpenzoni shuma marramendëse dhe gjendja do mbetet delikate.
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