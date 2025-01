Dashi

Kjo ditë nuk do të jetë aspak në ritmin e duhur, ku duhet të mundoheni që të rikuperoni energjinë dhe humorin. Ditët në vijim do të jenë më të mirë. Këshillohet që të gjeni më shumë kohë për tu relaksuar.

Demi

Ndiheni më të fortë, sepse jeni më të fortë! Vështirësitë e kaluara nuk ju kanë rrëzuar, por ju kanë vënë në provë, duke kaluar çdo pengesë. Tashmë gjërat do të jenë më të thjeshta. Kjo e mërkurë është një ditë e shkëlqyer sa i takon punës. Mundohuni vetëm që të jeni më të qetë.

Binjakët

Edhe kjo e mërkurë ashtu si e kaluara, do ju gjej nervoz dhe ku gjatë gjithë kohës, do ju duhet që të ruani qetësinë. Duket sikur të gjithë problemet po shfaqen tani, por duhet të rezistoni dhe të ruani të gjithë gjërat e bukura.

Gaforrja

Kjo ditë është mjaft pozitive për kontaktet profesionale. Mirëpo bëni mirë që të mos harroni dashurinë. Shikoni mirë në zemrën tuaj dhe lërini ndjenjat e lira. Duhet të jeni të kujdesshëm, nëse po jetoni dy histori paralele, pasi do ju duhet të merrni vendim.

Luani

Parashikohet një e mërkurë e mbushur me tension, por që nga dita pasuese situata do të përmirësohet. Këshillohet që të bëni kujdes, sidomos me paratë. Do të përballeni me situata të vështira, por mos kini frikë që të kërkoni ndihmë.

Virgjëresha

Do të përballeni me probleme të vogla të sferës sentimentale. Dashuria do të jetë e mbushur me dyshime dhe ju do të donit që të kishit gjithçka nën kontroll, gjë që nuk është kështu. Kjo është periudha kur duhet të vendosni pikat mbi ‘i’.

Peshorja

Parashikohet një ditë neutrale, gjatë së cilës do të ketë probleme, por edhe kënaqësi. Dëshironi që të përkëdheleni më shumë, të dëgjoheni dhe të kuptoheni më mirë nga njeriu i zemrës dhe personat që ju rrethojnë. Në sferën profesionale, dini si të nxirrni në pah meritat tuaja.

Akrepi

Kjo e mërkurë do të jetë e shkëlqyer në sajë të ndikimit të favorshëm të Hënës. Përfitoni për të vendosur ekuilibër në jetën sentimentale. Shikoni përpara, pasi keni të gjitha mundësitë për të nisur një jetë më të mirë.

Shigjetari

Këshillohet që të tregoheni të kujdesshëm gjatë kësaj dite, pasi do të ketë trazira në dashuri. Mundohuni që të mos reagoni ndaj provokimeve, por në të njëjtën kohë edhe të mos provokoni, pasi mund ta pësoni më keq.

Bricjapi

Tregohuni të kujdesshëm ndaj zgjedhjeve përfundimtare, në mënyrë që të mos gaboni. Duhet të bëni qartësi dhe të mundoheni që të mbyllni një histori. Kujdes me shpenzimet!

Ujori

Vijon të ketë sërish nervozizëm, ku ndiheni të pakënaqur me mënyrën se si ecin gjërat. Dëshironi që të ndryshoni, por jo gjithmonë është e mundur. Ndonjëherë është më mirë që të përshtateni.

Peshqit

Parashikohet një ditë e bukur sa i takon ndjenjave dhe dashurisë, por vetëm nëse ndërroni sjellje. Kjo pasi ndikoheni shumë nga e kaluara dhe jeni të mbushur me dyshime. Por duhet të jetoni të tashmen, duke u munduar që ti përballoni hap pas hapi problemet.