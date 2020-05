Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Nëse keni probleme për të zgjidhur, mundohuni që të ballafaqoheni sa më parë. Edhe sa i takon punës, ky është momenti për të qartësuar situatat e pazgjidhura ende.

Demi

Kjo e mërkurë mund të jetë një ditë pozitive, e cila do ju dhurojë emocione të bukura, nëse nuk i komplikoni gjërat. Bëni kujdes me shpenzimet. Ndërsa në punë gjërat do të ecin mirë gjatë kësaj jave.

Binjakët

Dita do të jetë mjaft pozitive, ku kontaktet do të jenë mjaft të favorshme, ku do të jeni në fazë rikuperimi sa i takon ndjenjave, por vetëm nëse keni ndërmend që të ndryshoni dhe riktheheni në lojë. Sa i takon punës, vlerësoni mirë ndryshimet dhe transferimet.

Gaforrja

Hëna do të jetë në anën tuaj dhe të favorizojë dashurinë, dhe kjo situatë do të vijojë për disa ditë. Sa i takon punës, mundohuni që të sistemoni gjërat më të rëndësishme dhe t’iu jepni prioritet gjërave me të cilat merreni.

Luani

Dita do të jetë nën ritmin e duhur, ndaj mundohuni që të bëni vetëm gjërat më të domosdoshme. Por ndërkohë stimuloni dëshirën tuaj për të vepruar, duke e lënë veten të udhëhequr nga ndjenjat. Sa i takon punës jeni disi të dekurajuar, por ky nuk është momenti për të hequr dorë.

Virgjëresha

Nëse keni përjetuar një konflikt në dashuri, ky është momenti i duhur për ta zgjidhur. Hëna do ju ndihmojë në zgjidhjen e problemeve me të cilat mund të përballeni. Edhe sa i takon punës mund të vijë zgjidhja të cilën e prisnit.

Peshorja

Jeni më të gatshëm për të dashuruar, edhe nëse jeni të përfshirë në një lidhje e cila nuk ka marrë ende formë. Sa i takon punës, ndikimi i Marsit dhe Mërkurit, sinjalizon shenja përmirësimi.

Akrepi

Ju pret një ditë interesante në dashuri, në sajë të ndikimit të Hënës. Ndiheni më pozitiv dhe mund të përjetoni emocione të mira, shkruan noa.al. Edhe në punë, do të keni mundësi të mira për të fituar një sfidë.

Shigjetari

Mundohuni që të bëni kujdes dhe të shmangni përplasjet, sidomos me të lindurit e shenjës së virgjëreshës dhe binjakëve. Ditët në vijim do të jenë më të mira dhe situata në punë do të përmirësohet.

Bricjapi

E mërkura do të ecë më mirë krahasuar me ditët e tjera, në sajë të ndikimit të favorshëm të Hënës. Në punë mund të ketë ngadalësime, por më në fund do të keni mundësi përmirësimi.

Ujori

Do ju rikthehet dëshira për të dashuruar, por gjatë pasdites mund të ndiheni të rënë moralisht. Ndërsa në punë kjo është një ditë disi e vështirë, ndaj bëni mirë që të tregoni më shumë durim.

Peshqit

Në dashuri do të ketë më pak probleme. Do të ndiheni më të qetë pasi Hëna nuk do të jetë më kundër. Edhe në punë, mund të ketë zhvillime interesante dhe bashkëpunime të reja.