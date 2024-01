Dashi

Nuk do të jetë rasti për të mbajtur inatin me partnerin/en, përballuni drejtpërdrejt me të pa kundërshtime. Pranoni polemikat dhe kritikat. Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të kapërcejnë të gjitha tensionet e akumuluara në ditët e mëparshme. Një ditë elektrizuese ju pret në punë, do të jeni në gjendje të ripërcaktoni edhe një bashkëpunim ose një aktivitet të ndërprerë.

Demi

Retë e zeza mblidhen në qiellin tuaj dhe parashikimet për fazën e dashurisë nuk janë të mira. Hëna dhe Venusi komplikojnë emocionet. Horoskopi shpall një fazë shumë interesante për beqarët, të cilët do të jenë në gjendje të përmbushin pamjen intriguese. Në frontin profesional, përdorni diplomacinë.

Binjakët

Ky qiell dashamirës do të jetë një këshilltar i madh dhe ju thotë të dëgjoni zemrën përpara se të merrni një vendim. Nuk ka më kohë për t’u zvarritur. Për beqarët, hapet një ditë plot lajme, ju do të takoni njerëz shumë të këndshëm. Përgatitni në detajet më të vogla një strategji fituese dhe mos harroni kurrë qëllimin dhe atë që sillet rreth tij.

Gaforrja

Nuk do të jetë i mjaftueshëm disponimi i qëllimshëm për të krijuar atmosferën e duhur për të jetuar një ditë të bukur me të dashurin/ën tuaj. Beqarët do të duhet të përpiqen për të marrë pak kohë për tu argëtuar, ngjarje të papritura po vijnë. Sot do të jetë një ditë shumë e ngarkuar për ju, por edhe e mbushur me surpriza të bukura. Jupiteri mbështet planet tuaja!

Luani

Ndikimi i Venusit do t’ju ndihmojë të shpërndani dyshimet dhe shqetësimet dhe të rindërtoni marrëdhënien me të dashurin/ën tuaj. Dita do të kalojë e qetë. Beqarët do të jenë në gjendje të marrin iniciativën ose të rivendosin një lidhje të prerë papritmas për shkak të ndërhyrjeve të jashtme. Kushdo që dëshiron të fillojë një projekt të ri, mund ta bëjë këtë pa shumë vështirësi. Mërkuri ju bën shumë të kthjellët dhe aktiv.

Virgjëresha

Yjet sugjerojnë të jetoni me intensitet çdo moment, pa menduar shumë për të ardhmen. Për ata që kanë një lidhje, mund të ketë një revolucion të vërtetë. Beqarët do të jenë në gjendje të përfitojnë nga mundësitë e mira për të hyrë në njohje të sigurta. Sot do të arrini rezultate të shkëlqyera dhe do të jeni në gjendje të gjeni zgjidhje në gjërat që më parë nuk keni qenë efektivë.

Peshorja

Venusi ju jep emocione shumë të forta, ndonjëherë shumë të vështira për t’u menaxhuar. Edhe nëse jeni romantikisht i lidhur, lehtë mund të bini në tundim. Beqarët me një dëshirë të madhe për të rënë në dashuri nuk do të duhet të bëjnë gjykime të nxituara, së pari të thellojë njohjet e tyre. Disa çështje urgjente do të kërkojnë përpjekje maksimale për t’u zgjidhur. Ju do të jeni në gjendje të shmangni stresin dhe tensionin me disa kolegë.

Akrepi

Ata që kanë përjetuar një krizë së fundmi do të marrin frymë lehtësisht. Një dritë e re do të ndezë ditët tuaja, zemra do ti kthehet rrahjeve emocionuese dhe ju do të jeni mjaft romantik. Beqarët do të përjetojnë një tërheqje të sinqertë për njohjet e reja. Një fazë interesante hapet për ata që duan të investojnë kohë dhe para në projekte të reja. Jupiteri dhe Marsi sigurojnë sukses.

Shigjetari

Dëshira për të dalë nga monotonia ju shtyn të kërkoni stimulime të reja, të cilat mund të krijojnë probleme në çiftet e vjetra. Vlerësoni nëse keni nevojë të mbyllni ose të ruani një raport të veshur me dyshime. Për beqarët parashikohen takime interesante që do ju falin emocione. Fitimet janë në rritje dhe yjet garantojnë surpriza të bukura në frontin profesional.

Bricjapi

Marsi ju bën shumë simpatik, do të jeni në gjendje të joshni vetëm me sytë tuaj dhe të rrisni pasionin tuaj me partnerin/en. Venusi ndihmon në forcimin e marrëdhënieve me njerëzit që i përkasin së kaluarës. Takime të reja për beqarët, dhe mbi të gjitha përvoja të reja! Yjet rekomandojnë kujdes maksimal nëse do të marrësh vendime për punë ose transferime të reja.

Ujori

Sot mund të ketë keqkuptime me të dashurin/ën, disa angazhime bëhen të padurueshme vetëm për shkak se nuk bashkëpunoni mjaftueshëm! Ata që janë vetëm do të kenë dëshirën për të takuar njerëz të rinj, do të krijojnë lidhje shumë emocionuese. Do të përpiqeni të merrni përsipër angazhime për të punuar në mënyrën më të mirë të mundshme.

Peshqit

Një raport i zyrtarizuar tashmë me partnerin/en do të ketë nevojë për sqarime, nuk duhet të tejkalohet, nuk duhet të thoni gënjeshtra, sepse do përfundoni në situata shpërthyese, shkatërrimtare dhe jo rezistente! Beqarët nuk duhet të përfshihen në thashetheme. Largohuni nga ajo që është shumë e shtrenjtë dhe ju shpezon kohë duke mos dhënë rezultate.