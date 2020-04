Dashi

Mos pranoni avantazhe të padrejta, por qëndrojini besnik karakterit tuaj të vërtetë. Ju nuk jeni mbështetur kurrë tek mashtrimet për të arritur qëllimet tuaja dhe nuk ka absolutisht asnjë arsye pse ju të filloni ta bëni këtë tani. Mos e komprometoni moralin tuaj për një marrëveshje të dyshimtë.

Demi

Është koha të filloni të planifikoni aventurën tuaj të ardhshme të udhëtimit! Koha po kalon dhe këto plane nuk do të realizohen vetvetiu. Duhet të veprosh shpejt nëse do të shkosh atje ku dëshiron të shkosh pa paguar shumë para. Parashikohet të jetë një ditë interesante sa i përket parave.

Binjaket

Përpiquni të mos tregoni shumë emocional gjatë një bisede sot. Nëse dikush flet pa menduar ose thotë diçka provokuese, mos kaloni menjëherë në mbrojtje. Duhet të qëndroni objektiv dhe racional në lidhje me situatën. Përndryshe, mund të filloni diçka që do të jetë shumë e pakëndshme.

Gaforrja

Nëse jeni duke menduar për të bërë një ndryshim në jetën tuaj, bëjini gjërat ngadalë. Tranzicionet graduale janë shumë më të favorshme se sa ndryshimet e menjëhershme. Duhet të ruani ekuilibrin në jetën tuaj. Nëse shkoni nga ekstrem në ekstrem, ju do të shpenzoni shumë energji.

Luani

Nëse statusi i një marrëdhënieje romantike nuk është shumë i qartë, duhet të hapni sytë pak më të shumë. Nëse nuk i shikoni gjërat ashtu siç janë me të vërtetë, mund të jetë sepse keni frikë se pamja nuk është aq rozë sa dëshironi. Por kjo ka të bëjë me lumturinë dhe të ardhmen tuaj, ndaj e vërteta ka më shumë rëndësi.

Virgjeresha

Jini të përgatitur për disa reagime të pazakonshme sot nga dikush, opinionin e të cilit e vlerësoni pa masë. Ju jeni gjithmonë të përgatitur për të dëgjuar të vërtetën, por e vërteta nuk mund të shprehet shumë në mënyrë diplomatike sot. Mos harroni se ky person po përpiqet t’ju ndihmojë.

Peshorja

Sot tregohuni më i hapur për veten tuaj. Mos kini frikë t’i tregoni dikujt diçka të sikletshme për veten tuaj. Nxjerrja e këtij sekreti nga gjoksi juaj do t’ju ndihmojë që të ndiheni më mirë. Nëse jeni duke u përpjekur të afroheni me dikë, ndani sekretet tuaja.

Akrepi

Përpiquni të shmangni temat e mërzitshme nga bisedat me njerëzit që ju rrethojnë. Qëndroni me ide interesante dhe koncepte zbavitëse me të cilat mund të lidhen të gjithë. Në aspektin profesional duhet të keni më shumë variacion për të pasur ritmin optimal.

Shigjetari

Përdorni kreativitetin tuaj dhe shpreheni veten në mënyrën më të mirë që dini. Merruni me art, letërsi, kërcim dhe gjithçka tjetër që ju përshtatet për të shprehur ndjesitë tuaja. Nëse i mbani emocionet tuaja brenda ose i maskoni ato, marrëdhëniet tuaja mund të kalojnë në ngërç.

Bricjapi

Për të patur rezultate më të mira duhet të ndryshoni sjelljen tuaj. Nëse deri tani keni qenë miqësore, provoni të jeni paksa i ftohtë. Ndoshta njerëzit do t’ju vlerësojnë më shumë. Një taktikë e re patjetër që do të sjellë ndryshime pozitive sot në jetën tuaj.

Ujori

Dikush në jetën tuaj tani mund të jetë shumë e bukur dhe karizmatike, por sjellja e saj e paqartë në lidhje me dashurinë është me të vërtetë duke filluar t’ju bezdisë.E gjithë kjo paqartësi po fillon të duket pak mashtruese. Gjithçka mund të jetë një humbje e madhe e kohës suaj dhe ndoshta edhe një shenjë mosrespektimi.

Peshqit

Ka diçka që mungon në jetën tuaj dhe që nuk po arrini ta identifikoni. Kaloni pak më shumë kohë vetëm sepse gjërat më të suksesshme shpesh herë arrihen në vetmi. Në dashuri keni nevojë për një impuls të ri.