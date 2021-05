Dashi

Në dashuri mund të deklaroheni para një personi që ju intereson, por nuk shpresoni në histori të pamundura ose kthim prapa po aq të largët. Në punë tani është e rëndësishme të analizoni situatën, mund të rigjeni besimin e humbur.

Demi

Sot Hëna nuk është më në anën e kundërt dhe kjo ju bën më të fortë. Në punë, nga ana tjetër, unë rekomandoj maturi për investimet dhe për situatën ekonomike në përgjithësi.

Binjakët

Me Hënën në favor, edhe marrëdhëniet në krizë do të jenë më të lehta për tu menaxhuar. Nga ana tjetër, në punë, priten propozime të reja, që mund të sjellin edhe ndryshime.

Gaforrja

Venusi dhe Jupiteri janë në favor që nga qershori, kështu që unë i këshilloj çiftet për një kohë të gjatë të jenë të sigurt. Në punë duhet të bëni zë për t’u dëgjuar.

Luani

Në dashuri me njerëzit e shenjës së Shigjetarit dhe Peshores është e mundur të bëni plane afatgjata. Sidoqoftë, në punë është e mundur që të humbni durimin, veçanërisht nëse keni të bëni me kontakte që vazhdimisht shtyjnë një përgjigje.

Virgjëresha

Hëna disonante sot ju fton të jeni të kujdesshëm. Nga pikëpamja e punës, kjo është koha për të pritur: kërkesat që do të përcillni në fakt do të përmbushen në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë.

Peshorja

Hëna në favor të ditës së sotme ju dhuron emocione të bukura. Nga ana tjetër, në punë, nëse kishte një krizë në Mars, tani keni një ide të qartë se si të filloni përsëri.

Akrepi

Në dashuri jeni shumë i sigurt dhe kjo ju çon të manifestoni lirshëm atë që ndjeni. Nga ana tjetër, në punë, nëse ekziston një person që nuk ju pëlqen veçanërisht, përpiquni të jeni tolerantë.

Shigjetari

Emocionet do të lulëzojnë përsëri nga qershori kur do të gjeni më shumë kohë. Megjithatë, në punë, Hëna e favorshme ju jep një forcë të mahnitshme.

Bricjapi

Fundjava tjetër do të jetë premtuese, takimet dhe njohjet me fat janë në rrugë të mbarë. Nuk përjashtoj mundësinë e krahasimeve, madje edhe më të kërkuara, me shefat apo persona të tjerë.

Ujori

Sot ka një rikuperim të mirë psikofizik dhe mos harroni se me Hënën në shenjë nga e diela, ndjenjat do të dominojnë skenën. Nga ana tjetër, në punë me Jupiterin e favorshëm, ata që duan të heqin qafe një peng ose të kenë një blerje në duart e tyre do të marrin një lajm të mirë.

Peshqit

Në këtë periudhë, edhe historitë më solide dhe të rëndësishme duhet të ruhen. Sidoqoftë, në punë ka ardhur koha të mendojmë për hapat e ardhshëm që duhen ndërmarrë.