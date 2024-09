Dashi

Në dashuri nëse e gjeni veten të dyjëzuar prej situatave, do të thotë se nuk është ende momenti për të marrë një vendim. Do të jetë një shenjë e fatit ajo që do ju udhëzojë. Në raportin në çift, do të gjeni dëshirën e përbashkët për të hedhur bazat solide për të ardhmen.

Demi

Ndikimi i Hënës në shenjën tuaj, do ju dhurojë aftësinë që të kuptoni në momentin e duhur, nëse jeni në drejtim të gabuar. Mbushuni thellë me frymë, dhe mundohuni të mbani nën kontroll xhelozinë. Një lëvizje e gabuar, mund të shkaktojë dëme të parikuperueshme.

Binjakët

Gatishmëria dhe reflekset do të jenë dy detaje të cilët do ju nxjerrin në dritë nga një situatë në punë e cila ju sheh të përhumbur, duke ju përballur me mundësi të reja. Do të keni dëshirë për tu njohur me gjëra të reja në sferën profesionale. Një projekt të cilin e keni përzemër do të marrë formë.

Gaforrja

Hëna në harmoni me Neptunin, do ju çlirojnë nga çdo tension. Kjo e mërkurë parashikohet mjaft premtuese dhe me një synim që mund të realizohet fare lehtësisht. Do të keni disa ide konstruktive të cilat do të sjellin zhvillime të rëndësishme lidhur me familjen.

Luani

Parashikohet që të keni luhatje humori! Në vendin e punës nuk duhet të hidhni hapa të gabuar, sidomos me bashkëpunëtorët dhe ortakët, pasi humbja është e sigurtë. Raportet në familje do të jenë të tensionuara, ndonëse raporti në çift do të jetë më pozitiv.

Virgjëresha

Në aktivitetin tuaj do të provoni vendosmëri, besueshmëri dhe qëndrueshmëri. Dhuntitë tuaja do ju nxjerrin në pah. Në familje shfaqeni mendimin tuaj me qetësi dhe pa imponim, në mënyrë që të mos cenoni askënd.

Peshorja

Investimet dhe huatë, janë temat më të preferuara të ditës. Paratë nuk bien nga qielli, ndaj duhet të punoni më shumë. Mos e promovoni vlerën tuaj më shumë nga sa e keni. Po ashtu mos lejoni që t’iu gjykojnë për aq sa keni.

Akrepi

Në raportin në çift do të ndiheni në delir mes ëndrrave romantike dhe pritshmërive të cilat nuk do ju zhgënjejnë. Por ndoshta po kërkoni shumë… Një udhëtim i shkurtër mund ngrohë edhe më shumë shpirtin tuaj.

Shigjetari

Kjo e mërkurë do të jetë disi monotone, ku do të përfshiheni në çështje praktike të rutinës, shkruan noa.al. Mund të përballeni me disa situata dëshpëruese dhe pakënaqësi. Duhet të mundoheni që të bëni ndryshime.

Bricjapi

Dita do të jetë e mbushur me një sërë surprizash. Çështjet e zemrës do të jenë mjaft të favorshme dhe parashikohen zhvillime të reja. Një mbrëmje me familjen apo njerëzit tuaj të zemrës do ju bëjë që të ndiheni mirë.

Ujori

Ndikimi transitor i Venusit parashikon një shpenzim të paprogramuar apo një çështje profesionale, e cila ju mban me frymën pezull. Mes jush dhe partnerit/es do të ketë një përballje të vërtetë, ku do ju duhet të dorëzoheni.

Peshqit

Ruajtja e harmonisë kërkon sforco nga ana juaj, ndaj duhet të përkushtoheni më shumë, për të ruajtur situatën që dëshironi. Do të ketë ndryshim idesh por edhe raportesh, ndaj të cilave duhet të tregoheni më të hapur dhe të vendosur.