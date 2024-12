Dashi

Parashikohet një ditë mjaft pozitive në saj të ndikimit të Hënës. Do të ndiheni të mbushur me energji dhe me humor të mirë. Gjatë kësaj dite, priten të reja pozitive në çdo fushë.

Demi

Ju pret një ditë e vështirë dhe e rëndë, shoqëruar me probleme si në punë edhe në jetën në çift. Situata do të përmirësohet vetëm pas disa ditësh, ndaj bëni durim. Shmangni diskutimet dhe mundohuni të relaksoheni.

Binjakët

Edhe pse përgjithësisht do të jetë një ditë pozitive dhe shumë më mirë në raport me të kaluarat, do të përjetoni stres dhe nervozizëm të fortë. Mundohuni që të jeni më pak të tendosur dhe të gjeni mënyrën për tu relaksuar si dhe të mos ju përgjigjeni provokimeve. Me gjasë kjo ditë do ju gjejë shumë të ngarkuar dhe kjo gjë ju shkakton ankth.

Gaforrja

Gjatë kësaj të mërkure do të jeni të përfshirë nga melankolia dhe dyshimet. Keni dëshirë për të ndryshuar diçka në jetën tuaj dhe të largoni gjithçka ju rëndon. Po ashtu, ka ardhur momenti që të rishihni disa projekte dhe të bëni zgjedhjet e vonuara.

Luani

Kjo ditë do të jetë mjaft pozitive, ku do keni mundësi që ti dedikoheni dashurisë dhe kohës së humbur, sidomos nëse i keni dhënë më shumë hapësirë punës se sa ndjenjave. Mundësi të mira takimesh, parashikohen edhe për ata që janë vetëm.

Virgjëresha

Keni dëshirë për gjëra të reja, pasi pranvera nuk është vetëm në ajër, por edhe brenda jush. Kjo është një ditë e shkëlqyer gjatë së cilës ndiheni të fortë, keni dëshirë për të eksploruar dhe udhëtuar. Mundohuni që të zgjoni sa më shumë të mundeni dëshirën për tu shoqëruar me njerëz të rinj.

Peshorja

Parashikohet një ditë jo shumë pozitive, ku duhet të tregoheni të kujdesshëm ndaj njerëzve që ju rrethojnë, të cilëve nuk duhet t’iu zini besë. Mund të ketë ngadalësime dhe vonesa në atë që bëni. Probleme paraqiten edhe në dashuri, por mundohuni të mos bëni diskutime të kota.

Akrepi

Do të jetë një ditë neutrale sa i takon punës, ndërsa për ndjenjat ka ende konfuzion. Pëlqeni gjërat bardhë ose zi, dhe jo mjegullnajën, pasi doni që të shihni qartë çdo gjë. Nëse gjatë kësaj të mërkure nuk është atmosferë nga më të mirat, bëni durim, pasi fundjava do i përmirësojë gjërat.

Shigjetari

Angazhimet po dominojnë jetën tuaj dhe kjo gjë ju shkakton stres dhe probleme. Mundohuni të krijoni pak më shumë hapësirë për veten. Dielli është në anën tuaj dhe do ju mbështes.

Bricjapi

Parashikohet një ditë stresuese, ku gjëja më e mirë që mund të bëni është që të shmangni sa më shumë dëmet. Veproni me kujdes maksimal dhe tregohuni të matur me personat që ju drejtoheni. Nëse mundeni shijoni edhe një moment relaksi.

Ujori

Urani vijon të ketë ndikim rebel tek të lindurit e kësaj shenje, duke sjellë ndryshime të rëndësishme. Bëhet fjalë për zgjedhje pozitive, frytet e së cilave do të shihen pas pak kohësh. Edhe në sferën sentimentale ndjeni nevojën për të ndryshuar diçka, shkruan noa.al. Ndoshta doni diçka më shumë dhe nuk keni guxim ta kërkoni.

Peshqit

Edhe kjo e mërkurë është një ditë që nuk do kalojë shumë qetë. E keni kokën të mbushur me mendime, por duhet të tregoheni më realist, sidomos në dashuri, nëse së fundmi keni përjetuar një krizë apo ndarje. Është e kotë të projektoni gjëra që nuk përputhjen me realitetin. Përkundrazi duhet të gjeni mënyrën për të vepruar. Ditët më të mira do të jenë në fundjavë.