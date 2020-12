Dashi

Merkuri do ju nxite te tregoheni shume idealiste gjate kësaj dite dhe kjo mund te shkaktoje probleme te njëpasnjëshme. Do zhgënjeheni tej mase prej tij. Beqaret do ndihen te pasigurte për hapat qe duhet te hedhin dhe do mbyllen ne vetvete. Ne planin financiar do jeni te papërqendruar dhe mund te bëni gabime te njëpasnjëshme.

Demi

Dite shume e favorshme kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do merreni vesh për gjithçka me partnerin dhe gjerat do ecin si i kishit ëndërruar. Beqaret do adhurojnë dike qe ka tashme një lidhje. Mund edhe te zhgënjehen shpejt. Ne planin financiar duhet te ruani vetëkontrollin sepse situata mund te përkeqësohet me tepër nga sa mendonit.

Binjaket

Do bini dakord për çdo gjë me partnerin tuaj sot dhe do i zgjidhni edhe disa mosmarrëveshje qe keni pasur me herët. Beqaret do nxitohen me shume nga sa duhet dhe mund te bëjnë gabime te pafalshme. Kujdes sepse prej tyre do varet e gjithë e ardhmja. Gjendja e financave do mbetet ne çdo moment e ekuilibruar. Nuk do brengoseni kur te keni për te shpenzuar ndonjë para.

Gaforrja

Do jeni shume te stresuar gjate gjithë kësaj dite ju te dashuruarit dhe nuk do merreni vesh si duhet me partnerin. Here pas here komunikimi do mungoje tërësisht. Beqaret do kenë te vështirë ta gjejnë edhe sot personin qe kane ëndërruar dhe do vazhdojnë te qëndrojnë vetëm. Gjendja e financave do mbetet disi delikate. Kryeni vetëm shpenzimet me te nevojshme.

Luani

Jeta juaj ne çift do jete gjithë kohës e mbrojtur sot. Do jeni bashkëpunues dhe do merreni vesh për çdo gjë me atë qe keni ne krah. Beqaret nuk duhet te rrezikojnë duke pranuar çdo ftese qe do ju behet sepse do lëndohen tej mase. Le te presin edhe disa kohe sepse do vije edhe dita e tyre. Ne planin financiar do jete Urani ai qe do ndikoje pozitivisht dhe do ju nxjerre nga problemet qe keni pasur.

Virgjeresha

Klima ne jetën tuaj ne çift do jete shume e ngrohte sot. Do flisni me delikate dhe maturi me personin qe keni ne krah. Beqaret do joshin çdo person qe do ju afrohet pa menduar se disa mund te përfitojnë dhe do tallen me ta. Ne planin financiar do keni probleme te njëpasnjëshme te cilat nuk do mund t’i zgjidhni dot as fale ndihmës se familjareve. Kujdes!

Peshorja

Klima ujore do jete mjaft e favorshme për te dashuruarit. Do ndiheni mjaft mire dhe do dashuroheni si kurrë me pare. Beqaret duhet te mendojnë me shume për te ardhmen dhe duhet t’i refuzojnë mundësitë për aventura kalimtare. Me financat nuk do I keni punët aspak mire. Here pas here madje mund te përballeni edhe me vështirësi serioze dhe nuk do dini nga t’ia mbani.

Akrepi

Mos ëndërroni shume sot ju qe jeni ne një lidhje sepse realiteti nuk është ashtu aq I bukur. Mos e lëndoni veten me dorën tuaj. Beqaret do jene paqarte për atë qe duan te bëjnë dhe do vazhdojnë te mbeten vetëm edhe sot. Ne planin financiar do dini çfarë hapash te hidhni dhe do i zgjidhni te gjitha problemet qe keni pasur. Do ndiheni mire dhe te qete kur te shpenzoni.

Shigjetari

Dite tërësisht e qete dhe aspak problematike kjo e sotmja për te dashuruarit. Zemra do ndihet mire sepse partneri do ju kushtoje me shume vëmendje se kohet e fundit. Beqaret duhet t’i marrin gjerat sa me shtruar ne mënyrë qe te hedhin hapat e duhura. Ne planin financiar do ju dalin para vështirësi te shumta. Nuk do ndiheni aspak te qete dhe mezi do kryeni shpenzimet e nevojshme.

Bricjapi

Me ne fund do i zgjidhni te gjitha problemet qe keni pasur ne jetën tuaj ne çift dhe do ndiheni te qete. Për beqaret shume gjera kane për te ndryshuar rrënjësisht. Do filloni te krijoni një lidhje te qëndrueshme dhe afatgjate. Ne planin financiar ndikimi I Merkurit do jete i madh. Do e dini mire sa para te shpenzoni dhe sa te hiqni mënjanë për te siguruar edhe te ardhmen.

Ujori

Do jeni shume te zënë me pune gjate kësaj dite dhe nuk do i kushtoni vëmendjen e duhur personit qe keni ne krah. Mundohuni te flisni paraprakisht me te ne mënyrë qe ai te mos mërzitet. Beqaret nuk duhet te pranojnë asnjë ftese qe do ju behet sepse mundësi te mira i presin disa dite me vone. Gjendja e financave do jete goxha me e mire se me pare.

Peshqit

Ndikimi i madh i yjeve do beje qe jeta juaj ne çift te ketë ndryshime rrënjësore gjate kësaj dite. Do ndiheni mjaft mire dhe do dashuroheni ashtu si ta ndjeni me partnerin. Beqaret do jene disi te shpërqendruar, por do marrin ftesa pa fund për takime. Gjendja e te ardhurave do varet tërësisht nga mënyra sesi ju do i menaxhoni ato. Tregohuni me largpamës.