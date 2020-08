Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Keni nevojë për tu relaksuar, ndaj mundohuni që të rrini larg debateve dhe keqkuptimeve. Duhet të flini më shumë, në mënyrë që të luftoni lodhjen që ju ka pushtuar këtë periudhë.

Demi

Keni nevojë që të rigjeni qetësinë e munguar, por e keni Hënën kundër, ndaj mundohuni të bëni kujdes në dashuri sidomos në mëngjes. Sa i takon punës, ka disa marrëveshje të cilat duhen mbyllur. Me shumë mundësi do të merrni konfirmime në punë.

Binjakët

Në dashuri do të ketë luhatje, si dhe ekziston mundësia që të debatoni. Bëni mirë që të veproni me diplomaci dhe të gjeni një rrugë të mesme. Në punë, duhet të përballeni me situata jo shumë të lehta, por në fund do të rezultoni fitues.

Gaforrja

E mërkura është mjaft e favorshme sa i takon ndjenjave, ku do të keni mundësi që të përjetoni emocione të bukura dhe të rikuperoni një raport të ndërprerë. Në punë, duhet të gjeni qetësinë e munguar.

Luani

Ndjenjat janë mjaft të favorizuara gjatë kësaj dite, ndaj duhet ti lini më shumë hapësirë dashurisë. Edhe takimet janë mjaft pozitive. Në punë, do të nisë një fazë përmirësimi, ku parashikohen mundësi shumë më të mira në raport me të kaluarën.

Virgjëresha

Takimet e reja dhe lidhjet që do të krijohen në këtë periudhë janë mjaft të favorshme. Historitë e lindura së fundmi do të njohin përmirësim, ku në dashuri kjo periudhë parashikohet mjaft pozitive. Edhe në punë, do të ketë zhvillime pozitive.

Peshorja

Ju pret një ditë nën ritmin e duhur dhe e mbushur me nervozizëm, ku gjatë saj mund të humbni durimin. Në ditët në vijim situata do të përmirësohet. Edhe në punë mundohuni që të rrini të qetë dhe ti shtyni debatet dhe ballafaqimet për më vonë.

Akrepi

Nëse duhet të flisni apo thoni diçka të rëndësishme, bëjeni gjatë pasdites, pasi situata paraqitet më mirë se në mëngjes, shkruan noa.al. Sa i takon punës, ndryshimet dhe eksperimentimet janë mjaft të favorizuara.

Shigjetari

Gjatë kësaj dite do të ketë nervozizëm, për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës. Nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme, shqyrtojini mirë zgjedhjet tuaja. Edhe në punë, zhvillimet e reja duhet ti vlerësoni me kujdes.

Bricjapi

Pasditja do të jetë më e mirë krahasuar me mëngjesin, pasi Hëna do të jetë në anën tuaj dhe do e bëj raportin në çift më emocionues. Dita do të jetë mjaft pozitive. Pasiguri do të keni në sferën ekonomike.

Ujori

E mërkura do të jetë e mbushur me nervozizëm, ndaj bëni kujdes në raport me të lindurit e shenjës së demit dhe luanit. Në punë do të arrini të bindni dikë, për dobinë e projekteve tuaja. Do të dini të shfaqeni vendimtar dhe të sigurtë.

Peshqit

Kjo ditë do të jetë e mbushur me debate, pasi ndiheni të pasigurtë. Në dashuri, do të keni dëshirë që të vini në provë partnerin/en, veç bëni kujdes që të mos e teproni. Në punë duhet të nisni planifikimet, të cilat duhet ti bëni me kujdes.