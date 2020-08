Horoskopi/ Si do sillen shenjat, të mërkurën e 12 gusht 2020

Dashi

Duhet të bëni kujdes dhe mundohuni që të mos reagoni ndaj provokimeve. Mos u hidhni me kokë në lidhjet e lindura prej pak kohësh, por reflektoni mirë para se të veproni. Edhe në punë mundohuni që të mos i bëni gjërat në mënyrë impulsive, në mënyrë që të merrni rezultate të mira.

Demi

Në dashuri do të keni mundësi që të jetoni një histori të bukur. Keni shumë gjëra të cilat duhen bërë, ndaj mundohuni që të mos lodheni tepër. Mund të ketë zhvillime pozitive edhe në punë, por vendimet duhet ti merrni me qetësi.

Binjakët

Kjo e mërkurë është mjaft e favorshme për dashurinë, në sajë të ndikimit të Hënës në shenjën tuaj. Edhe takimet e reja janë mjaft të favorshme. Edhe në punë, do të keni mundësi që ti çoni përpara idetë tuaja pa u stepur.

Gaforrja

Në sferën profesionale gjërat do të ecin ngadalë. Do të përjetoni ankth edhe sa i takon ndjenjave, ndoshta sepse nuk ndiheni të sigurt dhe se ndjeni se nuk ju kthehen siç ju dëshironi. Mundohuni që të flisni hapur.

Luani

Dashuria është mjaft e favorizuar gjatë kësaj dite, ku historitë e lindura së fundmi, mund të bëhen mjaft interesante. Kujdes duhet të tregoni me shpenzimet. Në punë do të jeni të pavendosur, lidhur me një ndryshim.

Virgjëresha

E mërkura do të jetë e mbushur me nervozizëm sa i takon ndjenjave. Megjithatë nuk duhet të shqetësoheni, pasi mundësitë për të shfrytëzuar nuk do të mungojnë. Në punë parashikohen mundësi shumë të mira.

Peshorja

Mundohuni që të mos shtoni problemet në çift, pasi mund të shtoni vështirësitë, shkruan noa.al. Në punë duhet më shumë durim se zakonisht, ndoshta duhet të nisni të mendoni për një ndryshim.

Akrepi

Ju pret një ditë e mbushur me pasion, por mundohuni që të shmangni debatet. Në punë, problemet e mëdha i keni lënë pas shpine. Marrëveshje me rëndësi parashikohen brenda fundit të muajit.

Shigjetari

Në dashuri mund të përballeni me disa kundërshti, për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës, sidomos gjatë pasdites. Dita do të rezultojë mjaft e lodhshme, por mundohuni që të rezistoni. Në punë, nuk do të ketë zhvillime të mëdha.

Bricjapi

Dashuria paraqitet më mirë në raport me ditët e kaluara, por ka nevojë për më shumë kujdes në raportin në çift. Në punë, më në fund keni gjetur dëshirën për të vepruar dhe një propozim i marrë ju ka bërë entuziast.

Ujori

Tashmë do të keni mundësi që të përmirësoheni në nivelin ekonomik. Yjet janë gjithashtu të favorshme sa i takon ndjenjave. Edhe në sferën profesionale do të keni mundësi të mira, mjafton që të përqendroheni.

Peshqit

Historitë që do të lindin tani, mund të jenë të rëndësishme, ndaj dëgjoni zemrën. Gjatë kësaj të mërkurë dhe në ditët në vijim, mund të keni komunikime interesante. Duhet të dëgjoni dhe vlerësoni me kujdes.