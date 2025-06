Dashi

Ju pret një e mërkurë mjaft pozitive. Përfitoni në mënyrë që të rikuperoni disa situata që ju kanë stresuar së tepërmi. Në sferën profesionale mund të ketë përmirësime të ndjeshme, ndërsa darka do të sjellë momente të këndshme.

Demi

Duhet të nisni të vini në zbatim projektet për të cilat keni folur shumë gjatë. Yjet favorizojnë ndryshimet. Në sferën personale do të ketë zhvillime të bukura. Mundohuni vetëm që të reduktoni lodhjen dhe stresin.

Binjakët

Ju pret një ditë e lodhshme dhe e ngarkuar me stres. Ndoshta do të gjendeni përballë zgjedhjeve disi të vështira, si për sa i takon punës, edhe për jetën personale. Nëse në dashuri do të ketë probleme, mundohuni që ti shtyni diskutimet për në fundjavë, në mënyrë që ti zgjidhni sa më qetësisht.

Gaforrja

Do të ndiheni pak të lodhur dhe të stresuar, ndoshta për shkak të problemeve me punën. Shpëtimi juaj do të jetë dashuria, një person që ju do dhe që ju bën të ndiheni rehat.

Luani

Mund të ndiheni disi të mbingarkuar, për shkak të ambientit që ju rrethon. Do të keni shumë gjëra të rëndësishme për të bërë, ndërsa sa i takon dashurisë, dy ditët në vijim do të jenë mjaft vendimtare për konsolidimin e lidhjes.

Virgjëresha

Yjet janë në anën tuaj dhe do të favorizojnë zhvendosjet dhe kontaktet. Përfitoni për të çuar përpara lidhje të dobishme edhe për profesionin tuaj. Në punë parashikohen të reja premtuese. Sa i takon dashurisë, zhvillimet do të jenë pozitive.

Peshorja

Gjatë këtyre ditëve, dashuria nuk është në kulmin e saj. Sigurisht nëse jeni të përfshirë në një raport historik, me njeriun e duhur, duhet të mundoheni që të rindizni pasionin, duke iu përkushtuar m shumë dashurisë. Në punë mund të keni sërish probleme dhe situata stresuese, të cilat nuk ju lejojnë që të ndiheni të kënaqur siç doni.

Akrepi

Kjo e mërkurë premton rikuperim të ndjeshëm, sidomos sa i takon ndjenjave, shkruan noa.al. Mundohuni që të mos jeni pesimist dhe të mos dorëzoheni, sa i takon situatës profesionale.

Shigjetari

Mund të keni disa pasiguri në dashuri, por bëni kujdes që të mos gaboni, pasi mund ta paguani rëndë. Do të ndiheni disi nervoz, ndoshta për shkak të punës, e cila momentalisht nuk iu ofron shumë siguri ekonomike. Mundohuni të gjeni mënyrën e duhur për tu relaksuar dhe për të mbajtur larg problemet që nuk premtojnë zgjidhje.

Bricjapi

Duke filluar nga kjo e mërkurë nis për iu një periudhë mjaft e favorshme në dashuri, në sajë të pranisë së Hënës në shenjën tuaj. Do të keni mundësi që të rikuperoni një histori dashurie, ose të rigjeni pasionin me njeriun e zemrës. Gjithë ata që janë vetëm do të kenë mundësi të shumta për takime, veç nuk duhet të izolohen.

Ujori

Duhet të tregoheni të kujdesshëm lidhur me atë që do të bëni, pasi jo gjithmonë do të jeni të admiruar dhe mund të përballeni me probleme. Mundohuni që të tregoheni të kujdesshëm lidhur me trupin tuaj, pasi mund të keni probleme shëndetësore.

Peshqit

Gjatë këtyre ditëve do të jeni të pakënaqur dhe kjo gjë do të shkaktojë diskutime të shumta. Me gjasë do të përballeni me probleme në punë dhe kjo gjë do ju nervozojë së tepërmi, veç bëni kujdes që të mos shfryheni kudo. Mundohuni që të përmbaheni, pasi renda pak ditësh situata do të nisë të përmirësohet.