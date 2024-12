Dashi

Do të ndiheni pak të lodhur dhe nën stres, për shkak të ngarkesës në punë dhe angazhimeve të shumta. Duhet të mundoheni të rikuperoni energjinë dhe të mos jeni nën presion. Dita parashikohet mjaft e rëndë.

Demi

Mundohuni që të lini pas shpine këtë muaj, i cili nga pikëpamja sentimentale nuk ka qenë maksimumi. Kjo është një ditë e rëndësishme sa i takon lidhjeve dhe ndjenjave, për të jetuar emocione të bukura. Sa i takon punës, ky është momenti për të bërë një sforco dhe për të dhënë më të mirën tuaj, pasi projektet shkojnë mirë dhe do të realizohen.

Binjakët

Kjo e mërkurë do të jetë më e mirë, në raport me dy ditët e kaluara. Përfitoni për të sistemuar disa gjëra të lëna pezull, për të zgjidhur disa probleme. Ana ekonomike do të jetë e rënduar, për shkak se keni pasur më shumë shpenzime nga sa kishit parashikuar dhe ko gjë ka shkaktuar diskutime, tensione dhe ankth.

Gaforrja

Venusi do të ketë një ndikim pozitiv dhe kjo do të përmirësojë ndjenjat dhe dashurinë. Ndërkohë në punë do të përballeni me disa probleme të cilat kërkojnë zgjidhje urgjente. Ka disa gjëra që duhen ndryshuar, ndoshta duke riparë disa projekte.

Luani

Kjo e mërkurë do të jetë e mbushur me konflikte dhe tensione. Duhet të mundoheni që të kontrolloni fjalët dhe veprimet, sidomos në dashuri, ku duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm, veçanërisht nëse doni të kapërceni një krizë.

Virgjëresha

Do të jetë një ditë më e mirë nga ajo që latë pas, por sërish do të ndiheni të stresuar dhe në konflikt me veten. Mundohuni që të alternoni ritmet, pasi nuk është e thënë që ju të zgjidhni çdo problem të të gjithëve.

Peshorja

Kjo e mërkurë do ju gjej nervoz dhe nën stres. Është shumë e rëndësishme që të ruani qetësinë. Gjatë kësaj dite më shumë se çdo gjë tjetër, ka rëndësi puna. Ndërsa në dashuri duhet të tregoheni të kujdesshëm, për të shmangur ndonjë tension të mundshëm.

Akrepi

Ndikimi i Venusit iu fton që të dashuroni dhe të lini veten të lirë, pa menduar shumë për të kaluarën. Dhe nëse e kaluara do të thotë një person i gabuar, shihni përpara, pasi në këtë periudhë do të gjeni njeriun e duhur.

Shigjetari

Kjo ditë do ju gjejë disi konfuz. Mundohuni që ti përkushtoheni më shumë punës dhe të çoni përpara ide dhe projekte të rëndësishme. Megjithatë kjo nuk është dita e duhur sa i takon dashurisë. Mundohuni që të kontrolloni veten dhe të masni fjalët.

Bricjapi

Do të përjetoni momente nervozizmi, por duhet të ruani qetësinë. Kjo është një ditë gjatë së cilës duhet të tregoheni më të kujdesshëm ndaj gabimeve të mundshme. Mundohuni që të mos përfshiheni në problemet e të tjerëve, por të përqendroheni në punën tuaj dhe ti jepni më shumë hapësirë dashurisë.

Ujori

Parashikohet një ditë problematike ku do të përfshiheni në një mijë gjëra. Kjo gjë vlen edhe për dashurinë, ku duhet të tregoheni të kujdesshëm, shkruan noa.al. Ndonjëherë në vend të rebelimit, bëni mirë të dorëzoheni.

Peshqit

Do të jetë një e mërkurë shumë pozitive, e cila do të jetë e rëndësishme për të përmbyllur një marrëveshje. Mjaft të favorshme janë edhe raportet ndërpersonale, takimet, por edhe dashuria. Megjithatë mund të shfaqen probleme të mundshme.