Dashi

Ata qe janë ne një lidhje do e përmirësojnë jetën e tyre sentimentale dhe do ndihen me se miri sot. Te dy do tregoheni me te kuptueshëm dhe tolerante. Dielli do jete ai qe do i ndihmoje beqaret te gjejnë princin e tyre te kaltër. Ata do ndihen me te plotësuar tashme. Ne planin financiar duhet te tregoheni me te arsyeshëm nëse nuk doni te përballeni me te papritura.

Demi

Kushtojini me tepër vëmendje sot atij qe keni ne krah sepse ai do ketë me te vërtetë shume nevoje për ju. Dita do jete me e qëndrueshme dhe e ngrohte ne mbrëmje. Beqaret me mire te qëndrojnë vetëm sepse përndryshe do përballen me zhgënjime te mëdha. Ekuilibri financiar do jene i patundshëm, kështu qe mund te kryeni edhe ndonjë shpenzim me tepër.

Binjaket

Dite e mbushur me momente te lumtura kjo e sotmja për te dashuruarit. Partneri do mundohet t’ua plotësojë dëshirat me çdo kusht ne mënyrë qe ju te ndiheni sa me mire. Beqaret do kenë një dite te mbushur me takime emocionuese. Do e keni ju mundësinë te zgjidhni personin e duhur. Ne planin financiar mire është te mos shpenzoni kuturu.

Gaforrja

Lidhja juaj do jete me e qëndrueshme gjate kësaj dite dhe do keni mundësi te flisni hapur për gjithçka qe ju ka shqetësuar deri me sot. Beqaret do kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare dhe asgjë me tepër sesa aq. Megjithatë emocionet do jene te mëdha. Ne planin financiar fati do jete ne anën tuaj. Do mund te kryeni te gjitha transaksionet e mundshme.

Luani

Nëse keni pasur mosmarrëveshje te mëdha ne jetën tuaj ne çift sot është koha e duhur për t’i zgjidhur një nga një. Yjet do ua qartësojnë mendimet. Beqaret do kenë gjithë mundësitë për te krijuar lidhjen qe aq shume kane ëndërruar. Jeta e tyre do marre një tjetër drejtim. Financat do jene te qëndrueshme dhe për disa do ketë përmirësime.

Virgjeresha

Sot nuk do i duroni dot gjerat e zakonshme dhe rutinën, por do kërkoni ne çdo moment te përjetoni ndjesi te reja. Flisni hapur me partnerin për këtë dhe te sy se bashku mundohuni ta ndryshoni situatën. Beqaret do kenë një dite te këndshme edhe pse nuk do e gjejnë dashurinë e madhe. Ne planin financiar do realizoni transaksione te rëndësishme.

Peshorja

Nëse jeni ne çift duhet t’i kushtoni me tepër rëndësi jetën suaj intime gjate kësaj dite sepse keni kohe qe e keni lënë pas dore. Edhe ajo është një nga pjesët me re rëndësishme te një lidhjeje. Beqaret do jene te papërqendruar dhe nuk do e kenë mendjen për te kërkuar dashurinë. Financat do jene mjaft te favorshme edhe për te kryer transaksionet e dëshiruara.

Akrepi

Fale mbështetjes qe do ju japë Jupiteri, marrëdhënia ne çift do filloje dalëngadalë te përmirësohet. Mundohuni te mos e idealizoni me shume sesa duhet atë qe keni ne krah, por te tregoheni realiste. Beqaret nuk do joshen aspak nga aventurat kalimtare kështu qe do qëndrojnë serish vetëm. Ne planin financiar duhet te vendosni pak rregull.

Shigjetari

Divergjencat ne çift do jene shume te mëdha gjate kësaj dite. Tregohuni me diplomate dhe mundohuni te zgjidhni gjithçka me kujdes dhe maturi. Beqaret do kenë disa takime, por jo te gjithëve do ju përshtaten me se miri personat qe do kenë pranë. Ne planin financiar do ketë disa probleme te vogla, por jo dhe aq shqetësuese sa mendohej.

Bricjapi

Ata qe janë ne një lidhje do kenë një nga ditët me te qeta dhe te ngrohta te vitin. Ndonjëherë duhet shume pak mund për te arritur kënaqësinë. Për beqaret priten takime mjaft te rëndësishme dhe qe do ua ndryshojnë tërësisht jetën gjate kësaj dite. Shfrytëzojeni sa te mundni. financat do varet nga sjellja juaj. Po e tepruat me shpenzimet do keni surpriza te këqija.

Ujori

Ambienti ne çift do jete shume i ngrohte sot. Do kuptoheni me se miri me atë qe keni ne krah dhe do zgjidhni edhe disa hatërmbetje qe keni pasur. Beqaret jo vetëm qe do kenë takime, por mund te mendojnë seriozisht për një lidhje. Personi qe do takoni do jete i mrekullueshëm. Financat do jene goxha te konsoliduara, mos u shqetësoni.

Peshqit

Do e përforconi marrëdhënien ne çift gjate kësaj dite dhe do e mendoni me tepër te ardhmen se bashku. Nga ana tjetër do i kuptoni gabimet qe keni bere dhe do kërkoni falje. Beqaret do kenë takime, por nuk do kenë shume dëshirë te fiksohen diku. Ne planin financiar duhet te mendoheni mire para se te kryeni çdo investim te madh. Situata nuk do jene te gjendjen me te mire te mundshme.