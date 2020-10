Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Marsi do të jetë i pranishëm në shenjën tuaj, ndërsa ka ardhur momenti që të pranoni çdo gjë me kurajo. Për shumë kohë keni përballuar shumë gjëra në heshtje. Ndërsa në punë, Marsi dhe Saturni janë kundër, ndaj do të përballeni me disa çështje që kërkojnë zgjidhje.

Demi

Mundohuni që të ruani qetësinë në dashuri dhe mos u përfshini në situata të paqarta. Në punë, duhet të bëni zgjedhje me rëndësi në javët në vijim. Sa i takon një kontrate të re, duhet të prisni.

Binjakët

Hëna do të jetë e pranishme në shenjën tuaj. Nëse ka diçka të cilën duhet t’ia thoni partnerit/es, bëjeni gjatë kësaj dite. Sa i takon punës, mundohuni që të ruani qetësinë dhe të mos reagoni në mënyrë impulsive. Punët e pavarura janë mjaft të favorshme.

Gaforrja

Hëna do të hyjë gradualisht në shenjën tuaj, duke sjellë zhvillime pozitive në dashuri. Edhe në punë, do të ketë propozime të bukura dhe interesante.

Luani

Në dashuri ju pret një ditë pozitive, ku takimet do të jenë mjaft të favorshme, ndaj përfitoni. Në punë, nëse një projekt nuk kushton, bëni mirë që ta çoni deri në fund.

Virgjëresha

Ndikimi i Hënës do ju bëjë disi nervoz, ndaj mundohuni që të tregoheni të durueshëm në dashuri. Ky është një moment i mbushur me pesimizëm. Në punë, humori juaj nuk do të jetë ndër më të mirët, por pengesat nuk ju frikësojnë.

Peshorja

Në dashuri do të ketë takime të reja. Venusi do të jetë i pranishëm në shenjën tuaj, duke nisur nga 28 tetori. Në punë, kush ka fituar eksperienca në të kaluarën, do të ketë mundësi që të rifutet në lojë.

Akrepi

Mund të përballeni me probleme dhe kundërshti në dashuri, me të lindurit e shenjës së ujorit dhe luanit. Në punë, nuk do të toleroni më disa situata. Ndryshime parashikohen në vijim.

Shigjetari

Ndryshime të rëndësishme do të ketë në dashuri, por Hënën do e keni kundër. Mund të përballeni me probleme, shkruan noa.al. Në punë, mundohuni që të tregoheni të kujdesshëm, lidhur me shpenzimet.

Bricjapi

Hëna do të ketë ndikim të favorshëm në shenjën tuaj gjatë kësaj dite, në sferën sentimentale. Ndërsa në punë, do të keni mundësi që të rinisni projekte të cilat i kishit ndërprerë. Po ashtu ekziston mundësia që të ndryshoni qëllim.

Ujori

Kjo e martë nuk është e favorshme për dashurinë, ndaj mundohuni që të shmangni komplikimet. Në punë, mundohuni që të kujdeseni për shpenzimet dhe të jeni të matur.

Peshqit

Ju presin orë të vështira sa i takon ndjenjave, pasi mund të ketë polemika. Ndërsa në punë do të ndiheni shumë të lodhur dhe nuk do të jeni të përqendruar.