Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Më në fund në fushën sentimentale do të jeni më të qetë gjatë kësaj dite. Sa i takon punës, kjo nuk është një periudhë e qetë, por mos u frikësoni, pasi shumë shpejt do të ketë zhvillime interesante.

Demi

Vlerësoni me kujdes historitë e dashurisë që do të lindin gjatë kësaj periudhe. Tregohuni të kujdesshëm gjithashtu edhe me personat që kanë kaluar momente të vështira. Në punë, mundohuni që të mos përfshiheni në debate, por pranojeni situatën siç është.

Binjakët

E marta parashikon përfshirjen në polemika. Sa i takon punës, ndiheni shumë të lodhur. Ndonjëherë ju ndodh të mendoni se nuk do ia dilni, por nuk është kështu. Mundohuni që të merrni më pak përgjegjësi përsipër.

Gaforrja

Ruani qetësinë dhe mos prishni raportin me një person të cilin e keni përzemër. Mundohuni që të gjeni pak qetësi. Sa i takon punës, rezultatet nuk do të jenë ndër më të mirat.

Luani

Gjatë kësaj dite parashikohet të ketë takime mjaft të favorshme sa i takon dashurisë. Do të jeni të karikuar me energji. Ndërsa në punë tregohuni të vëmendshëm me takimet e këtyre orëve, pasi mund të kenë shumë rëndësi. Mundohuni që të mos merrni vendime të nxituara.

Virgjëresha

Ndikimi i Hënës, do të heqë shumë shqetësime për të gjithë çiftet që kanë hasur dyshime. E marta do të pësojë rënie në punë, ndaj mundohuni që të jeni të përqendruar.

Peshorja

Venusi do të ketë ndikim të favorshëm dhe situata paraqitet mjaft e qetë në dashuri. Në punë, nëse keni dëshirë mund të propozoni një ide interesante dhe mundësitë nuk do të mungojnë.

Akrepi

Mundohuni që në dashuri të kapërceni një situatë të mbushur me dyshime dhe siklet të madh. Në punë do të ndjeni nevojën për të pasur një stabilitet dhe për të gjetur qetësinë e brendshme.

Shigjetari

Ju pret një ditë e mbushur me tension sa i takon ndjenjave, ndaj mundohuni që të mbani situatën nën kontroll. Në punë, nëse jeni përballur me probleme, ka ardhur momenti që ti lini pas. Do të ecni me vendosmëri përpara.

Bricjapi

Kjo e martë do të jetë mjaft e qetë për ndjenjat. Kujdes duhet treguar ndaj debateve, pasi duket se nuk bëni tolerim, shkruan noa.al. Ndërsa në punë, nëse do të merrni propozime, vlerësojini me kujdes. Nuk do të mungojnë mundësitë e reja.

Ujori

Gjithë ato çifte që janë përballur me probleme në të kaluarën, duhet të tregohen të kujdesshëm. Në punë, nëse keni një aktivitet i cili ju lejon, do të keni mundësi që të bëni diçka të re.

Peshqit

Hëna do të ketë ndikim të favorshëm tek të lindurit e kësaj shenje gjatë kësaj dite, duke iu dhuruar emocione pozitive. Në punë, gjithë ata që janë në krizë do të kenë mundësi që të zgjidhin një problem. Hëna ju ndihmon që të bëni projekte të reja dhe të stabilizoni situatën tuaj ekonomike.