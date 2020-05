Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Ju pret një ditë nën ritmin e duhur. Ndikimi i kundërt i Hënës do të krijojë probleme dhe do të favorizojë melankolinë. Puna do të ecë mirë, por do të ketë ndryshime dhe fillime të reja.

Demi

Përfitoni nga ndikimi i favorshëm i Hënës, për të bërë paqe dhe për të zgjidhur problemet në çift. Mos i shtyni për një moment të dytë. Nëse projektet në çift janë ndërprerë apo ngadalësuar, tashmë do të ketë rikuperim. Në punë, mos zvarrisni asgjë.

Binjakët

Me ndikimin e favorshëm të Hënës, do të keni mundësi që të sqaroni çështje dhe probleme të mbetura pezull në dashuri. Jini të hapur ndaj risive, por mos krijoni probleme në çift. Në punë, mos i përjashtoni ndryshimet.

Gaforrja

Dashuria do të jetë mjaft e favorshme, për shkak të pranisë së Hënës në shenjën tuaj. Nëse ka probleme do të ketë përmirësim. Në punë do të ndiheni të lodhur, por pavarësisht kësaj, projektet ju kanë përfshirë totalisht.

Luani

Çiftet e konsoliduara, do të nisin që të bëjnë projekte për verën. Raportet me të tjerët, do të jenë mjaft të favorshme. Nëse në punë keni pasur bllokim, është momenti për ti kthyer sytë në drejtim tjetër.

Virgjëresha

Duhet të përballeni me çështjet që kanë vërtetë rëndësi. Keni nevojë që të kuptoni mendimin e tjetrit, para se të flisni. Në punë, duhet durim.

Peshorja

Ndikimi i kundërt i Hënës, mund të krijojë të papritura dhe probleme. Bëni kujdes me luhatjet e humorit, pasi mund të ketë pasoja. Në punë, do të përballeni me konflikte.

Akrepi

Ndikimi i favorshëm i Hënës dhe i Marsit, do e bëjnë dashurinë më të lehtë për tu menaxhuar, shkruan noa.al. Në punë, intuita e duhur do ju ndihmojë. Bëni mirë që ti besoni instinktit tuaj.

Shigjetari

Ata që janë vetëm, mund të hidhen në krahët e dikujt, pa u menduar gjatë. Ndërkohë çiftet e konsoliduara, mund të përballen me vështirësi. Në punë, kjo është një ditë e komplikuar, ku gjërat nuk do të ecin siç dëshironi.

Bricjapi

Keni nevojë për qetësi dhe pozitivitet. Bëni mirë që ti shmangni konfliktet, sidomos në dashuri. Në punë, duke nisur nga mesi i muajit, mund të ketë ndryshime. Po ashtu, do të ndiheni mjaft të lodhur.

Ujori

Në dashuri, gjatë këtyre ditëve, duhet të shmangni debatet dhe zënkat, sa do e vështirë që mund të duket. Në punë, do të ketë përmirësim dhe do të keni mundësi që të rinisni.

Peshqit

Nëse në raportin në çift nuk ndiheni më të lumtur, duhet të përballeni me situatën. Në punë, keni nevojë për reflektim, lidhur me atë që duhet të bëni.