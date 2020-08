Dashi

Në dashuri duhet të tregoni më shumë për vëmendje, veçanërisht në historitë e lindura rishtas. Kushtojini kujdes mënyrës sesi shpreheni. Paratë mund të jenë në qendër të mendimeve tuaja, kjo pasi disa llogari kanë nevojë për sistemim.

Demi

Kjo ditë do të jetë më e mirë për ndjenjat, ku do të keni një dëshirë të madhe për të dashur dhe për tu dashur. Përqendrohuni në studimet dhe punën tuaj pa humbur kohë, pasi ka vendime që duhet të merren.

Binjakët

Prania e Venusit në shenjën tuaj do ju ndihmojë në dashuri. Kjo gjë do ju vijnë në ndihmë gjithë atyre që duan të hedhin edhe një hap më shumë. Ndiqni instinktet tuaja, mos u tërhiqni. Puna parashikohet mirë deri në shtator.

Gaforrja

Gjatë kësaj të marte bëni mirë që të shmangni konfliktet në dashuri. Në familje ka disa probleme që kërkojnë zgjidhje dhe sqarim. Më të rinjtë do mendojnë për pushime.

Luani

Me ndikimin e favorshëm të Hënës, çiftet do mund të rrinë më të qetë. Merrni vendime në mënyrë racionale. Në punë, duhet të bëni zgjedhje të rëndësishme, ndaj reflektoni mirë.

Virgjëresha

Dashuria dhe të ndjerit të dashuruar kanë shumë rëndësi, ndaj mos u mbyllni në vete. Pavarësisht se në punë do të ketë vonesa, kjo ditë nuk duhet nënvlerësuar.

Peshorja

Sfera sentimentale paraqitet e mirë, ku prania e Hënës në shenjën tuaj do ju japë forcë. Në ditët në vijim, mund të ketë komplikime. Në punë, duhet të tregoheni të kujdesshëm, në mënyrë që të mos gaboni.

Akrepi

Në dashuri duhet të flisni lidhur me një çështje të mbetur pezull. Mos u tregoni konfliktual, shkruan noa.al. Puna paraqitet mjaft mirë, sidomos për projektet krijuese.

Shigjetari

Me praninë e Hënës në shenjën tuaj, do keni mundësi që të sqaroni keqkuptime me partnerin/en. Në punë kjo verë, do të sjellë të reja të rëndësishme.

Bricjapi

Në dashuri nuk do të ketë shumë zhvillime të reja, pasi situata paraqitet statike. Në punë përfitoni nga ky moment për të bërë kërkesa ose për të shprehur idetë tuaja. Nuk do të vonojnë zhvillimet interesante.

Ujori

Përfitoni nga ky moment për të reflektuar. Paratë do të jenë një shqetësim më vete, pasi do të ketë shumë shpenzime. Në punë, keni nevojë për siguri. Ndryshimin bëjeni vetëm nëse ndiheni totalisht të bindur.

Peshqit

Edhe nëse një lidhje ndodhet në krizë, kjo do të thotë se nëse ka arritur në këtë pikë, nuk ia vlen që të investoni. Në punë, mund të ketë të reja premtuese.