Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Mëngjesi do të jetë i komplikuar sa i takon ndjenjave. Vendime të rëndësishme, mund të merren në sferën emocionale. Duhet ta shfrytëzoni sa më mirë ditën për të riorganizuar punën.

Demi

Shmangni debatet gjatë kësaj dite, sidomos në dashuri. Mundohuni që të mos mendoni për të kaluarën, por përqendrohuni tek e ardhmja. Në punë, do të ketë ndryshime.

Binjakët

Hëna do të ketë ndikim të favorshëm gjatë pasdites, ku dashuria do të jetë mjaft e favorizuar. Një ndryshim pozitiv shfaqet në horizont. Në punë keni nevojë për ndryshim, por momentalisht nuk është e mundur diçka e tillë.

Gaforrja

Hëna në shenjën tuaj, do ju japë shtysë emocioneve. Në punë, do ta arrini lehtësisht një sukses me rëndësi. Vlera juaj do të njihet dhe vlerësohet.

Luani

Hëna në shenjën tuaj do të sjellë zhvillime pozitive sa i takon emocioneve. Mundohuni që të jeni të kujdesshëm, edhe pse një gjë e tillë mund të jetë kundër natyrës tuaj. Duhet të ruheni që të mos tregoheni shumë impulsiv.

Virgjëresha

Dashuria do të kalojë në plan të dytë gjatë kësaj dite, ku puna do të dominojë mendimet tuaja. Nuk do të jeni në maksimumin tuaj dhe do të ndiheni disi të stresuar. Disa probleme që kanë të bëjnë me punën, mund të rishfaqen.

Peshorja

Dashuria do të jetë nën ritmin e duhur gjatë kësaj dite, edhe për çiftet më të konsoliduara. Mundohuni që të qëndroni larg problemeve dhe stresit. Po ashtu, përpiquni që ta shikoni të ardhmen në mënyrë sa më pozitive.

Akrepi

Dashuria paraqitet mjaft e komplikuar dhe rrezikoni që të nervozoheni lehtësisht. Mundohuni që të rrini sa më larg debateve, shkruan noa.al. Së fundmi keni bërë shumë shpenzime.

Shigjetari

Në dashuri duhet të gjeni qetësinë, ndaj mos e shtyni një sqarim që ju mundon. E ardhmja e shumë lidhjeve varet nga ky moment, ndaj bëni mirë që të shmangni tradhtitë. Në punë, duhet të bëni kujdes, nëse jeni në pritje.

Bricjapi

Kjo e martë do të jetë mjaft e vështirë për çiftet, të cilat duhet të shmangin debatet. Lidhjet e lindura prej pak kohësh, do kenë mundësi që të bëhen të rëndësishme. Në punë, duhet shumë durim.

Ujori

Në dashuri mund të ketë probleme, ndaj mundohuni që të mos jini shumë të ashpër dhe të tregoheni të matur me çfarë do të thoni. Hëna do të ketë ndikim negativ. Sfera profesionale paraqitet mjaft pozitive.

Peshqit

Në dashuri do të jeni të mbushur me pasiguri, për shkak të ndikimit të kundërt të Venusit. Bëni kujdes, të mos merrni vendime shumë të nxituara. Në punë, mund të keni disa vështirësi për të kaluar.