Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Bëni kujdes! Në muajt e kaluar nuk kanë munguar konfliktet në dashuri. Por mos u druani, pasi me maturinë e duhur do të përjetoni ditë interesante. Nuk do të mungojnë as mundësitë që kanë të bëjnë me punën. Gjërat do të ecin gradualisht.

Demi

Hënën nuk e keni më kundër, por bëni kujdes që të mos bini pre e provokimeve. Sa i takon punës, nëse jeni përballur me një pakënaqësi, mundohuni që të kuptoni nëse është rasti për të arritur një marrëveshje.

Binjakët

Nëse jeni duke përjetuar një histori dashurie konfliktuale, përgatituni për tu përballur me një ditë të vështirë. As në punë nuk do të jeni të qetë, ndaj mundohuni që të ecni përpara me vendosmëri, edhe pse ndonjë problem mund të mos ketë gjetur zgjidhje.

Gaforrja

Në dashuri ju pret një ditë e favorshme. Mundohuni që të mos përballeni me debate të vështira. Në punë, ndryshimet do të nisin duke filluar nga data 27 shtator, ku do të merrni propozime interesante.

Luani

Hëna do të jetë në anën tuaj, ndaj nëse është dikush që ju intereson, guxoni më shumë. Sa i takon punës, do të ndiheni disi të lodhur. Por nga ana tjetër, jeni vetëm në mes të javës, ndaj bëni durim!

Virgjëresha

Ju pret një ditë e vështirë në dashuri, ku gjatë saj do të vihet në provë durimi juaj. Në punë dhe në sferën financiare, mundohuni që të tregoheni të kujdesshëm, pasi do të ketë shpenzime.

Peshorja

Muaji gusht mbarti për të lindurit e kësaj shenje një sërë problemesh. Por nëse një dashuri është ende në këmbë, mundohuni që të investoheni. Sa i takon punës, nëse ju ftojnë që të bëni diçka interesante mos hezitoni, por mundohuni që të mos bini në kundërshti me atë që mendoni.

Akrepi

Në dashuri do të ketë pakënaqësi. Por rrini të qetë, pasi që nga 2 korriku, situata do të përmirësohet. Në punë, duhet të bëni kujdes dhe të mos hidhni hapa të gabuar.

Shigjetari

Hëna dhe Venusi janë në anën tuaj dhe kjo do të thotë vetëm një gjë, ditë pozitive për dashurinë dhe emocionet, shkruan noa.al. Sa i takon punës, do të keni mundësi që të bëni një projekt të ri për të ardhmen.

Bricjapi

E marta paraqitet një ditë mjaft premtuese për dashurinë, ndërsa tetori do të jetë i mbushur me pasion. Sa i takon punës, mos bëni hapa të nxituar nëse jeni në krizë. Nuk do të vonojnë zgjidhjet e rëndësishme, por bëni durim.

Ujori

Do të shfaqni interes më të madh për dashurinë, në raport me orët e kaluar. Në punë, kush ju ka lënduar, shumë shpejt do të ndëshkohet. Por pavarësisht kësaj ndiheni të acaruar, ndaj bëni mirë që të relaksoheni.

Peshqit

Në dashuri do të dominojë nervozizmi. Bëni mirë që të ruani qetësinë. Edhe në punë, mundësitë e reja nuk do të mungojnë. Ndoshta mund të merrni një lajm të mirë, brenda fundit të muajit. Edhe ata që janë të përfshirë në studime, yjet i kanë në anën e tyre.