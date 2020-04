Dashi

Yjet do të jenë mjaft të favorshme sa i takon dashurisë dhe lidhjeve sentimentale. Miqësitë me të lindurit e shenjës së demit dhe bricjapit do të jenë speciale. Në punë jo çdo gjë do të jetë perfekte, por përmirësimet nuk do të mungojnë.

Demi

E marta do të jetë e ngarkuar, ndaj bëni kujdes që të mos lodheni shumë. Në dashuri gjërat do të përmirësohen, madje mund të mendoni për të zgjeruar familjen. Sa i takon punës, takimet do të jenë mjaft të favorshme.

Binjakët

Në dashuri do të ketë një përmirësim të ndjeshëm, por bëni kujdes që të mos inatoseni për budallallëqe. Edhe në punë do të ketë rikuperim, ndaj ky është momenti perfekt për të parashtruar kërkesat tuaja.

Gaforrja

Në dashuri duhet qetësi dhe vëmendje dhe nuk ka nevojë për të ushqyer polemika të kota. Dyshime të shumta do të ketë nëse jeni të përfshirë sentimentalisht në më shumë se dy lidhje.

Luani

Dashuria do të jetë mjaft e favorshme, ku Venusi dhe Hëna do të kenë ndikim pozitiv. Ndonjë problem parashikohet të ketë në punë, ndaj bëni mirë që të ndiqni instinktin.

Virgjëresha

Gjatë kësaj dite ndiheni disi më mirë. Në dashuri duhet të bëni kujdes dhe të kaloni pengesat. Ky nuk është momenti i duhur për të bërë projekte afatgjata.

Peshorja

Hëna do të ketë ndikim të kundërt, ashtu sikundër dhe yjet, ndaj kujdes ndaj debateve. Po ashtu parashikohen vonesa dhe probleme ekonomike. Periudha e fundit ka qenë mjaft e vështirë.

Akrepi

Në dashuri ky është momenti për të hedhur një hap më shumë, ndaj mos ngurroni, shkruan noa.al. Ndërsa në punë do të jeni të favorizuar dhe mund të gjeni marrëveshje.

Shigjetari

Kjo ditë do të sjellë një përmirësim të përgjithshëm dhe do të ndiheni më mirë. Sa i takon dashurisë, ditët në vijim do të jenë mjaft pozitive. Në punë, nuk duhet të hiqni dorë.

Bricjapi

E marta do të sjellë lodhje. Ndërsa në dashuri do të ketë dyshime dhe pasiguri, ndaj bëni kujdes dhe mos u nervozoni. Puna do të jetë e favorizuar dhe dyshimet do të zhduken me kalimin e orëve.

Ujori

Dashuria do të jetë mjaft e favorshme, në sajë të ndikimit të Hënës. Ndonjë raport miqësor ose pune, mund të vihet në rrezik. Ky është momenti për të bërë zgjedhje.

Peshqit

Gjatë kësaj dite do të ndiheni më mirë. Në dashuri ka diçka që duhet të bëni ose thoni. Ndërsa në punë dhe studim, duhet të tregoheni të kujdesshëm dhe të vlerësoni mirë propozimet para se të vendosni se çfarë duhet të bëni.