Dashi
Dite mjaft intensive kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do bëni çdo gjë vetëm qe te ndiheni sa me mire te jete e mundur. Beqaret nga ana tjetër pritet te kenë vështirësi te shumta për ta bere për vete dike qe pëlqejnë. Mbase do ju duhet te presin edhe pak dite. Ne planin financiar do jeni me shume fat. Ka mundësi te fitoni ndonjë lotari dhe gjendja do ndryshoje përnjëherë.
Demi
Ambienti ne jetën tuaj ne çift do ngrohet edhe me tepër gjate kësaj dite. Do keni një komunikim te mire me partnerin tuaj dhe do e zgjidhni çdo gjë me qetësi. Beqareve do jete Plutoni ai qe do ju sjelle fat me shumice dhe do arrijnë te realizojnë takime mbresëlënëse. Ne planin financiar fati do jete gjithë kohës me ju. Do i zgjidhni te gjitha mosmarrëveshjet qe keni pasur.
Binjaket
Dite mjaft premtuese kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do i harroni për një çast problemet e se shkuarës dhe do mendoni vetëm si ta kaloni sa me mire te ardhmen. Beqaret do marrin, por edhe do bëjnë deklarata te forta dashurie. Buxheti nuk do jete aspak ne gjendjen me te mire. Kujdes me çdo lloj shpenzimi qe do kryeni sepse situata mund t’iu dale jashtë kontrollit.
Gaforrja
Sot do ndizet drita jeshile për juve qe jeni ne një lidhje kështu qe mund te përfitoni e te bëni edhe ndonjë çmenduri te vogël se bashku. Beqaret do jene shume te paqëndrueshëm dhe as vete nuk do e dine se çfarë do duan te bëjnë. Ne planin financiar tregohuni te vëmendshëm gjate gjithë kohës dhe ulini ne maksimum shpenzimet. Vetëm ne këtë mënyrë situata do stabilizohet.
Luani
Dite shume e trazuar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Asgjë nuk do ju ece si e kishit menduar dhe mosmarrëveshjet shpesh mund te jene te forta. Beqaret nuk do jene ende gati te fillojnë histori dashurie edhe pse mundësitë do jene te shkëlqyera. Gjendja e financave do jete me e trazuar se disa dite me pare. Do ju duhet te kërkoni borxh qe t’ia dilni mbanë.
Virgjeresha
Beqaret do jene ata qe do kenë fat me shumice gjate gjithë kësaj dite, ndërkohë qe te dashuruarit mund te kenë edhe ndonjë konflikt te vogël. Gjithsesi merrini gjerat si t’iu vijnë pa kërkuar gjera te pamundura. Do e shihni qe do ndiheni me mire. Për te përmirësuar buxhetin mos besoni ne asnjë moment tek lojërat e fatit sepse do humbni me shume nga sa keni menduar.
Peshorja
Tregohuni shume te matur gjate kësaj dite me atë qe keni ne krah ju te dashuruarit sepse ai nuk do jete ne humor dhe mund te mërzitet për gjene me te vogël. Beqaret do takojnë me ne fund shpirtin e tyre binjak dhe do fillojnë me ta histori dashurie emocionuese. Me financat duhet te tregoheni te matur. Po shpenzuat sot pa u menduar, nesër do keni vështirësi te mëdha.
Akrepi
Do i zgjidhni sa hap e mbyll sytë te gjitha mosmarrëveshjet qe keni pasur ne jetën tuaj sot dhe do ju duket sikur dielli do rilinde. Beqaret do marrin plot ftesa, por nuk do jene gati te bëjnë zgjedhje. Po vazhduat kështu keni për te mbetur gjithë kohës vetëm. Ne planin financiar fatmirësisht nuk do keni aspak vështirësi e probleme. Përfitoni për te kryer disa shpenzime me shume.
Shigjetari
Dite harmonike kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do përjetoni emocione te njëpasnjëshme dhe gjerat do ju ecin si e kishit ëndërruar. Beqaret do takojnë persona simpatike dhe qe kane shume vlera. Nuk duhen humbur për asnjë arsye këto mundësi. Ne planin financiar duhet te tregoheni mjaft diplomate ne mënyrë qe gjendja te mos jete problematike.
Bricjapi
Dite eksplozive kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Çdo moment do jete i veçante dhe emocionet do jene te njëpasnjëshme. Mos lini asnjë sekonde pa e shfrytëzuar. Beqaret do bëjnë mire t’ia lënë gjerat kohës sepse vetëm ne atë mënyrë do mund te ndihen te plotësuar. Ne planin financiar do merrni masa strikte ne mënyrë qe gjerat te mos përkeqësohen.
Ujori
Venusi do e mbroje gjate gjithë kohës jetën tuaj ne çift sot. Do i merrni gjerat me pozitivizëm dhe gjithçka do ju ece për mrekulli. Beqaret do jene shume te shpërqendruar dhe te zënë me pune kështu qe nuk do kenë as kohe te mendojnë për dashurinë. Ne planin financiar do jeni me te kthjellet dhe do merrni masa për t’i zgjidhur te gjitha problemet qe keni pasur.
Peshqit
Dite e begate kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Çdo gjë qe keni dashur do mund t’iu plotësohet kështu qe do ndiheni mjaft mire. Beqaret do fillojnë aventura te shkurtra, por qe do i bëjnë te ndihen për disa kohe mjaft mire. Ne planin financiar nuk duhet absolutisht te tregoheni te pamatur sepse situata mund t’iu dale jashtë kontrollit dhe nuk do dini çfarë te bëni.
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