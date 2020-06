Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Dashuria gjatë kësaj periudhe është mjaft pozitive dhe problemet që keni patur në të kaluarën, do mund të zgjidhen. Në punë, keni nevojë për riorganizim, para se të rinisni.

Demi

E marta është dita ideale, për të thënë se çfarë nuk ju vjen mirë. Në punë, mund të ketë ndryshime ose transferime. Ndërkohë, lodhja do të vijojë që të ndihet.

Binjakët

Dashuria është shumë e rëndësishme për të lindurit e kësaj shenje në këtë moment, pasi Venusi mund të ketë një ndikim pozitiv. Në punë, mund të përballeni me probleme dhe pasiguri. Vendi i punës, mund të mos ju vijë për shtat.

Gaforrja

Mos shihni çdo gjë negativisht dhe mundohuni që të mos e teproni me situatat. Çiftet të cilët po jetojnë një histori serioze, do kenë mundësi që të mendojnë për verën. Ajo që do të bëni në këtë moment, do të ketë rezultat pozitiv për punën në vijim.

Luani

Hëna do të ketë ndikim pozitiv dhe do i bëjë emocionet më të menaxhueshme dhe më të thjeshta. Në punë, do të keni mundësi që të ndiqni rrugë të reja dhe të nisni diçka që t’iu kënaqë.

Virgjëresha

Raportet me të tjerët duhen riparë dhe përmirësuar, aty ku ka vend. Venusi do ju bëjë që të ndiheni disi të tensionuar, por jo domosdoshmërisht mund të ketë probleme. Ky është një moment mjaft i komplikuar, i mbushur me pavendosmëri dhe lodhje.

Peshorja

Venusi dhe Hëna do të kenë ndikim mjaft të favorshëm dhe do ju shtyjnë në marrjen e një vendimi të rëndësishëm në dashuri. Ky është momenti për të vepruar. Në punë mund të ketë paqëndrueshmëri dhe pasiguri.

Akrepi

Keni nevojë për dashuri të vërtetë. Nëse vitin e kaluar keni mbyllur një lidhje, tashmë do të keni mundësi të reja. Në punë, disa situata të nisura muaj më parë, mund të mbyllen.

Shigjetari

Në dashuri, mund të keni dyshime dhe pasiguri, ndaj kujdes nëse jeni të dyjëzuar mes dy personave, shkruan noa.al. Me dashuritë e lindura së fundmi, duhet të tregoni kujdes dhe të mos reagoni në mënyrë impulsive.

Bricjapi

Në dashuri duhet bëjë kujdes, pasi mund të përfshiheni në debate, edhe për gjëra pa rëndësi. Keni nevojë që të gjeni paqe. Mundohuni që të mos bëni debate për gjithçka dhe të ndërtoni raporte më të mira me njerëzit.

Ujori

Hëna do të ketë ndikim të favorshëm, por duhet të bëni kujdes që të mos e shkatërroni ditën me debate sipërfaqësore. Në punë, shumë gjëra kanë ndryshuar, por jo ajo që shpresonit.

Peshqit

Në dashuri, duhet të përkushtoheni për të përmirësuar situatën dhe për të gjetur pak qetësi. Dita do të jetë mjaft pozitive, ndaj mos u mbyllni në vete. Intuita do të jetë e mirë edhe në punë.