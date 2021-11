Dashi

Kini kujdes në romancën tuaj pasi situata është tepër delikate. Mos e teproni me komentet tuaja sepse gjithçka mund të përkeqësohet. Ndërsa në punë do të keni Saturnin në krahun tuaj dhe kjo do t’ju lejojë të rregulloni shumë situata.

Demi

Nëse marrëdhënia juaj nuk shkon mirë, interesi juaj mund të fokusohet diku tjetër. Nëse keni hapur një biznes të ri vitin e kaluar, duhet të jeni të duruar për t’u përballur me vështirësi.

Binjakët

Falë ndikimit pozitiv të Hënës, do të keni një ditë të qetë por kini kujdes me polemikat. Në punë mund të hapen horizonte të reja, por fillimisht zgjidhni problemet e vogla ligjore.

Gaforrja

Sot situata është e ndërlikuar, por nuk do të ketë diskutime. Në punë mund të vijnë lajme të rëndësishme, por fillimisht duhet të shihni zhvillimet e fundit.

Luani

Ciftet mund të përballen me disa probleme, por do ia dalin që t’i zgjidhin. Do të keni edhe performancë të mirë në punë, sidomos ata që punojnë me telefonata.

Virgjeresha

Do të ketë zhvillime të shkëlqyera përsa i përket ndjenjave, ndaj mos e humbisni këtë ditë për të qëndruar pranë gjysmës tuaj më të mirë. Kushtojini vëmendje punës sepse do të lindin projekte të rëndësishme, ndaj këmbëngulni dhe mos u dorëzoni.

Peshorja

Falë ndikimit të Venusit, do të keni takime të reja, ndaj mos i nënvlerësoni. Edhe në punë do të merrni një ‘fitore’. Ndërsa për gjërat që ju kanë shqetësuar, flisni vetëm nëse është rreptësisht e nevojshme.

Akrepi

Në dashuri parashikohen mundësi të mira për të krijuar lidhje me dikë që e pëlqeni prej kohësh. Në punë duhet të ruani qetësinë, edhe nëse një projekt nuk shkon sic duhet, nuk është faji juaj.

Shigjetari

Java duket se ka nisur plot gjëra pozitive për ju dhe kështu do të vazhdojë. Por kini kujdes sepse mund të sjellë probleme në fundjavë. Ndërsa në punë duhet të tregoheni korrektë, sidomos nëse dikush po pret për një përgjigje nga ju.

Bricjapit

Përsa i përket dashurisë, merrni frymë thellë përpara se të flisni, sepse mund të përballeni me debate të ashpra. Nesër do të jetë më mirë edhe për punën.

Ujori

Jini të vëmendshëm në romancën tuaj, veçanërisht nëse keni probleme në çift. Trajtoni tensionin me kujdes. Lajme të mira do të vijnë për punën, edhe pse keni shqetësime ekonomike.

Peshqit

Venusi dhe Marsi janë në krahun tuaj dhe rrisin entuziazmin për njohje të reja. Nga sot deri në datën 18 është e mundur të krijoni marrëdhënie të reja. Mbani nën kontroll shpenzimet tuaja në punë.