Dashi
Do i jepni me shume prioritet jetës suaj sentimentale gjate kësaj dite duke lënë pas dore miqtë dhe familjaret. Pasioni do jete i zjarrte dhe emocionet te njëpasnjëshme. Beqaret do ndihen shume mire me statusin qe kane dhe as qe do duan te bëjnë ndryshime. Ne planin financiar fati do ju buzëqeshë dhe do i zgjidhni te gjitha problemet e mbetura pezull.
Demi
Dite plot ngjyra dhe emocione kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do bashkëpunoni mjaft me partnerin tuaj dhe do i harroni problemet qe keni pasur ne te shkuarën. Beqaret do jene te drejtpërdrejtë me personat qe do pëlqejnë dhe me shume gjase do ndryshojnë status. Ne planin financiar është momenti i duhur për te bere ndonjë shpenzim me tepër.
Binjaket
Do e kundërshtoni gjate gjithë kohës partnerin tuaj sot dhe do keni mosmarrëveshje te shumta me te. Beqaret nuk do kenë sukses ne dashuri edhe pse do lëvizin çdo gur qe te kenë ne dore. Do ju duhet ende te presin edhe pak kohe. Ne planin financiar do jeni shume te vëmendshëm dhe nuk do keni as tronditjen me te vogël.
Gaforrja
Do diskutoni gjere e gjate sot ju te dashuruarit dhe do i zgjidhni shpejt problemet qe keni pasur prej kohesh. Te dy do jeni me largpamës dhe me tolerante. Beqaret do ndihen mire me statusin qe kane dhe nuk do kërkojnë ndryshime te statusit. Financat do varen nga mënyra sesi ju do i menaxhoni. Po u treguar te pamatur mund te keni edhe vështirësi.
Luani
Jeta juaj ne çift do jete shume e këndshme gjate kësaj dite. Do përjetoni emocione te veçanta fale disa surprizave qe do iu beje partneri. Beqaret nuk do mundin dot ta tërheqin pas vetes dike qe pëlqejnë sepse dikush tjetër do tregohet me i shkathet. Me shpenzimet tregohuni sa me te matur nëse nuk doni te keni probleme serioze.
Virgjeresha
Do jeni me humor shume te mira gjate gjithë kësaj dite dhe gati për te bere çmenduri vetëm për t’ia kaluar mire me partnerin. Do jeni te pandashëm. Beqaret do marrin propozime, por jo shume te përshtatshme. Kujdes, mos hidhni hapa te nxituara sepse do vuani. Ne planin financiar do ju duhet shume këmbëngulje për te arritur atje ku keni dashur.
Peshorja
Dite shume me e favorshme për beqaret sesa për çiftet kjo e sotmja. Planetët do favorizojnë takimet interesante dhe emocionuese kështu qe duhet te përfitoni sa te mundni. Te dashuruarit nuk do kenë probleme, por as ndonjë surprize te madhe. Ne planin financiar shpenzoni aq sa ua mban xhepi jo aq sa keni dëshirë. Vetëm kështu do shmangni vështirësitë e nesërme.
Akrepi
Dite goxha e tensionuar dhe problematike kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do ndiheni aspak mire pranë partnerit dhe do mendoni gjera te këqija për te. Beqaret do jene me te hapur ndaj takimeve dhe nuk do ngurrojnë te kenë njohje te reja. Financat duhet menaxhuar me sa me shume përkujdes e maturi ne mënyrë qe te mos keni probleme.
Shigjetari
Jetën ne çift do e vini ne plan te pare gjate kësaj dite. Asgjë nuk do jete me e rëndësishme sesa mirëqenia me partnerin. Te gjithë do ju kenë zili. Beqaret nuk duhet te kërkojnë asgjë me ngulm sepse mund te bëjnë disa gabime qe do ju ndikojnë tek e ardhmja. Sektori i financave do jete me i qëndrueshëm për femrat sesa për meshkujt.
Bricjapi
Dite mjaft pozitive dhe here pas here e mbushur me çaste te lumtura kjo e sotmja. Do ndiheni mjaft mire ne krahët e partnerit. Beqaret meshkuj do jene me më shume fat ne dashuri. Femrat duhet te presin edhe pak dite për te ndryshuar statusin e tyre. Ne planin financiar do ju dalin plot te papritura dhe gjendja do vije duke u dobësuar.
Ujori
Respektojeni mendimin e njeri-tjetrit sot ju qe jeni ne një lidhje nëse doni te ruani një klime sa me te ngrohte. Gjithçka do varet nga sjellja juaj. Beqaret ka rrezik te fillojnë histori dashurie te ndërlikuara te cilat nuk kane për t’iu sjelle gëzimin e shumëpritur. Me financat bëni shume kujdes. Gabimi me i vogël mund te jete shkatërrues.
Peshqit
Do kaloni plot çaste te lumtura gjate kësaj dite dhe do ndiheni për mrekulli. Partneri do mendoje vetëm t’iu kënaqë pa i menduar sakrificat qe shpesh duhet te beje. Beqaret nuk do kërkojnë me ngulm një person për ta pasur ne krah, por zemra ne fakt do ju rrahe fort pas një takime surprize. Ne planin financiar do ju duhet te luftoni fort me veten qe te ruani qëndrueshmërinë.
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