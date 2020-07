Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Takimet e reja janë mjaft të favorshme, ashtu sikundër emocionet që do të përjetoni. Nëse ka diçka që nuk shkon, bëni mirë që të flisni menjëherë. Në punë, diçka ka ndryshuar në raport me më parë, ndaj mundohuni që të mos bëni shumë gjëra bashkë.

Demi

Gjatë kësaj të hëne mund të keni disa polemika në sferën familjare apo me një të njohurin tuaj. Sa i takon dashurisë, nëse jeni përballur me një ndarje, ka ardhur momenti për të menduar për të ardhmen. Në punë, mundohuni që të nxirrni në pah të drejtat tuaja, duke folur hapur.

Binjakët

Kjo është një ditë e veçantë për ndjenjat, ndaj bëni kujdes ndaj tradhtive, sidomos nëse jeni në një lidhje që zgjat prej kohësh. Në punë, mund të ketë zhvillime pozitive, sidomos nëse jeni në kontakt me publikun.

Gaforrja

Dashuria paraqitet mjaft mirë, ku java do të nisë më së miri dhe ndjenjat do të kenë përmirësim. Kujdes duhet të tregoni me paratë, pasi keni bërë shumë shpenzime. Në punë, duhet të tregoheni të kujdesshëm ndaj detajeve.

Luani

Në dashuri mund të hasni në probleme, për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës. Mundohuni që të jeni më optimist sa i takon punës, veç kujdes me shpenzimet.

Virgjëresha

Takimet e reja janë mjaft të favorshme, ndërsa në raportin në çift, ka diçka që duhet riparë. Mjaft pozitive shihen edhe projektet familjare. Në punë, problemet mund të kalojnë brenda verës, por duhet përkushtim maksimal.

Peshorja

Mundohuni që të moderoni fjalët me partnerin/en, pasi rrezikoni që ta teproni. Mund të shfaqni tërheqje të madhe për një person i cili nuk është i përshtatshëm për ju, ndaj bëni kujdes. Në punë ka diçka të rëndësishme me të cilën duhet të merreni.

Akrepi

Kjo e hënë është nën ritmin e duhur, ndaj mundohuni që të mos lodheni dhe bëni vetëm gjërat e domosdoshme. Në punë ka shumë gjëra për të bërë, por me vendosmëri do arrini që ti bëni të gjitha pa shumë vështirësi.

Shigjetari

Në dashuri gjërat do të nisin që të përmirësohen, edhe pse Venusi do të ketë ndikim negativ dhe do i komplikojë gjërat, shkruan noa.al. Kujdes duhet tregua me shpenzimet, pasi parashikohen probleme në sferën ekonomike. Kjo gjë mund t’iu shkaktojë ankth.

Bricjapi

Në këtë periudhë ka disa probleme që kërkojnë zgjidhje, të cilat duken të largëta. Ndoshta ka disa ndryshime në zhvillim dhe kjo gjë do të përfshijë edhe sferën ekonomike, duke ju krijuar shqetësim. Në fund të vitit, gjërat do të zgjidhen në favorin tuaj, por momentalisht situata paraqitet e komplikuar.

Ujori

Hëna do të jetë në shenjën tuaj dhe do ju ndihmojë që të rigjeni pasionin. Nëse nuk jeni mirë me dikë, mos u mendoni dy herë për të ndryshuar rrugë.

Peshqit

Do të ndiheni nervoz, por gjatë kësaj dite do të keni gjithashtu mundësinë për të rigjetur qetësinë. Ka mundësi pozitive të cilat duhen vlerësuar, pasi mund t’iu çojnë larg. Kjo është një periudhë interesante.