Dashi

Mund të mos ndiheni me shumë vetëbesim momentalisht, por me nisjen e javës së re do ta gjeni veten në pozicion shumë më të mirë. Ndaj bëni kujdes këto ditë dhe përgatituni për atë që do vijë. Gjëra të bukura ju presin përpara.

Demi

Duhet të dilni dhe të krijoni sa më shumë kontakte me njerëz të cilët kanë gjithashtu kontakte të mira. Ata që njihni janë të rëndësishëm për suksesin tuaj në të ardhmen, ndaj nesër dhe përgjatë fundjavës dilni dhe tregohuni më socialë.

Binjakët

Bëni durim. Është e kuptueshme që doni të nisni sa më parë nga plani i ri që keni, por nëse tregoheni të nxituar mund të përballeni me pengesa të shumta. Prisni derisa Dielli të lëvizë në favorin tuaj të hënën.

Gaforrja

Një prej periudhave më të bukura të vitit ju pret këto kohë, por është e nevojshme që të harroni sa shumë kushtojnë gjërat dhe të besoni se fati do të kujdeset për faturat. Sa më pak kohë të shpenzoni duke u shqetësuar për paratë, aq më mirë do të jetë.

Luani

Ajo që i frikësoheshit më shumë nuk do të mund t’ju mbajë më pas kur dielli të lëvizë në favorin tuaja në fillim të javës së ardhshme. Teksa do të ktheni kokën pas do të habiteni sesi keni lejuar një influencë kaq negative në jetën tuaj.

Virgjëresha

Vetëm sepse dikush, opinionet e të cilit i besoni, thotë se diçka është fakt, kjo nuk do të thotë që është vërtetë kështu. Planetet paralajmërojë se duhet t’i vini në pikëpyetje motivet e tyre. Gjithashtu në të ardhmen mësoni t’i besoni instikteve tuaja, përpara asaj që ju thonë të tjerët.

Peshorja

Vetëbesimi në aftësitë personale mund të mos ju mungojë, por duket se jo të gjithë janë të bindur. Dilni nga vetja nesër për t’i treguar atyre që kanë dyshime se e dini mirë çfarë po bëni. Nuk do të kenë më dyshime.

Akrepi

Nuk ka nevojë të vini përpara përgjegjësitë dhe të lini mënjanë argëtimin, është e mundur t’i keni të dyja. Mesazhi për ditën e nesërme është që duhet të relaksoheni pak më shumë dhe të pranoni atë që ju del përpara.

Shigjetari

Ngado të ktheheni përgjatë 24 orëve në vijim do të përballeni me budallallëk dhe narcizëm. Disa njerëz e kanë të vështirë ta kuptojnë kur ekzagjerojnë, megjithatë ju jeni aty për t’u treguar vendin.

Bricjapi

Mund të mendoni se keni bollshëm energji, por planetet paralajmërojnë se jeni duke mbijetuar me rezerva. Ndaj mendohuni dy herë përpara se të nisni diçka të re, sidomos nëse kërkon shumë energji dhe përkushtim. Tregohuni të mirë me veten.

Ujori

Ajo që i frikësoheshit më shumë nuk do të mund t’ju mbajë më pas kur dielli të lëvizë në favorin tuaja në fillim të javës së ardhshme. Teksa do të ktheni kokën pas do të habiteni sesi keni lejuar një influencë kaq negative në jetën tuaj.

Peshqit

Javët e fundit kanë qenë plot fat për ju dhe ky fat i mirë do të vijojë edhe për disa kohë të tjera. Megjithatë mbani në mendje se veprimet kanë pasoja dhe marrja përsipër e çdo rreziku të mundshëm është në vetvete si të luash kumar.