DASHI

Neptuni do influencoje se tepermi tek jeta juaj sentimentale dot. Do merrni disa vendime ne cift te cilat do i japin nje tjeter drejtim jetes suaj. Disa mund te kalojne ndonje moment te tensionuar. Beqaret duhet te bejne kujdes. Hena do iu beje kerkues dhe do kerkoni nje “qenie” perfekte. Nuk keni per ta gjetur nese nuk tregoheni realiste. Me financat gjerat do shkojne mire. Me ne fund.

DEMI

Gjate kesaj dite lidhja qe keni krijuar do te perforcohet edhe me shume. Do jeni shume joshes dhe partneri do ndihet mire qe iu ka ne krah. Beqaret nga ana tjeter do kerkojne pafund dhe do kene sukses. Me ne fund edhe ju nuk do ndiheni me vetem. Financat duhet menaxhuar me shume maturi. Mos e humbni kthjelltesine dhe mos u hidhni me sy mbyllur ne detin e shpenzimeve.

BINJAKET

Edhe pse lidhja juaj eshte shume e rendeishme duhet te merreni pak me shume me veten dhe familjaret sot. I keni lene pas dore kohet fundit. Beqaret, edhe pse nuk eshte ne stilin e tyre, do fillojne aventura, e ardhmja e te cilave nuk dihet aspak. Marsi do influencoje me shume tek financat. Buxheti do te ekuilibrohet dhe ju do mund te beni pak me shume shpenzime sesa zakonisht.

GAFORRJA

Jeta juaj ne cift mund te jete e tensionuar dhe aspak e animuar sot. Mundohuni ta ndreqni sa me pare sepse ne te kundert situata mund te perkeqesohet me teper. Tregohuni pak me tolerante dhe te kuptueshem. Beqareve mund t’iu ndryshoje jeta teresisht fale nje takimi impresionues. Financat do mbrohen nga Saturni. Do jete nje dite pa probleme ne kete fushe.

LUANI

Ata qe jane ne cift do jete me te perkedhelur nga yjet sot. Dita do jete shume animuar dhe e kendshme. Beni vetem kujdes mos tregoheni idealiste dhe mos kritikoni me shume sesa duhet. Beqaret do kene mundesi me shumice per te dale neper takime. Tregohuni sa me te hapur qe te mundeni. Ne planin sentimental duhet te tregoheni sa me vigjilente. Mos shpenzoni pa u menduar mire.

VIRGJERESHA

Humori juaj do te ndryshoje gjate kesaj dite dhe kjo mund te sjelle probleme me partnerin tuaj. Tregohuni te kujdesshem sepse perndryshe do kaloni nje dite te veshtire. Beqaret do ndihen mire edhe ashtu si jane, por nje person qe do takoni do iu beje per vete dhe mund te lindin ndjenja te forta. Do e menaxhoni me kujdes buxhatin dhe do tregoheni te matur me shpenzimet. Bravo!

PESHORJA

Nuk do iu pelqejne aspak detyrimet dhe te zakonshmet ne jeten tuaj ne cift. Do kerkoni te provoni gjera te reja qe t’iu sjellin me shume e mocione. Kujdes mos tentoni te shikoni dike tjeter sepse kur ta humbni partnerin do iu vije shume keq. Jupiteri dpo jete planeti qe do ndihmoje beqaret do iu sjelle fat. fale disa shpenzimeve te papritura qe do beni financat do te dobesohen.

AKREPI

Marredhenia me partnerin do jete shume e mire. Lereni pas rutinen dhe [provoni gjera te reja se bashku. Do ndiheni mire dhe do iu duket sikur do te rilindni. Beqaret do takojne dike dhe do e idealizojne menjehere. Ky eshte gabimi me i madh. Mos ndertoni lidhje sot sepse do lendoheni. Periudhe e favorshme per financat. Plutoni do iu mbeshtese dhe do beni investimet e nevojshme.

SHIGJETARI

Per disa prej atyre qe jane ne nje lidhje dita do jete e veshtire dhe me probleme. Mos e humbni ne asnje moment komunikimin me partnerin. Beqaret do jene te perkedhelurit e yjeve. Jo vetem qe do kene takime interesante por mund te fillojne edhe lidhje pasiononte. Kujdes me operacionet e medha financiare. Situata nuk eshte shume e qendrueshme qe ju te merrni vendime.

BRICJAPI

Projektet ne cift do jene shume te favorizuara gjate kesaj dite. Shprehini secili mendomet dhe me pas vendosni per ate qe iu intereson te dyve. Tregohuni edhe pak me te ngrohte me ate qe keni ne krah. Beqaret do marrin nje propozim shume te vecante. Mendohuni mire para se te jepni pergjigje. Financat do jene ne gjendje shume te mire sot. Mund te beni edhe ndonje shpenzim me shume.

UJORI

Duke qene se asnje planet nuk do ndikoje tek jeta juaj ne cift pritet nje dite e bukr dhe e mbushur me emocione. Do ndiheni me fat qe do keni dike i partneri prane. Saturni do i beje beqaret me te hapur ndaj takimeve. Mos humbisni asnje rast. Situata financiare do jete e pa stabilizuar. Do iu duhet te hiqni dore nga disa shpenzime qe kishit menduar. Eshte me mire keshtu.

PESHQIT

Ne planin sentimental do keni disa probleme sot. Mos u panikoni por qetesohuni dhe flisni me shume me partnerin. vetem keshtu do mund te rivendosni klimen e ngrohte. Beqaret duhet te merren me shume me ceshtjet e dashurise. Nese nuk kerkoni vete mos prisni qe te tjeret t’ua servirin gjithcka. Ka mundesi qe me financat te keni fat. Gjithsesi qendroni me kembe ne toke.