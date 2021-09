Dashi

Bëjani qefin vetes këtë ditë të parë të javës. Dilni, argëtohuni sepse mbrëmja rezervon surpriza. Në punë merrni drejtimin e gjërave, pasi jeni në formën tuaj më të mirë dhe do të arrini shumë.

Demi

Dita kërkon që nesër të ngriheni dhe të bëni sa më shumë gjëra, por nga ana tjetër ndjeni se nuk jeni gati. Mos lejoni që faktorë të jashtëm t’ju zhvendosin në pozicione te të cilat nuk jeni gati për të shkuar. Bëjini gjërat sipas mënyrës tuaj.

Binjakët

Rreth e rrotull do të ketë shumë tension këtë të hënë 27, që mund të krijojë trazira në natyrën tuaj harmonioze. Çelësi është që të shihni mundësinë në çdo situatë konflikti.

Gaforrja

Mund të ndiheni më pasionantë së zakonisht këtë të hënë, ndaj mos u çudisni nëse i çoni gjërat më larg se zakonisht. Ka një luftë brenda vetes tuaj për t’u vetëpërmbajtur në çdo situatë. Kini parasysh se çfarë të mbjellësh do të korrësh.

Luani

Gjejeni forcën brenda vetes. Keni kaq shumë sa mund të thyeni gjithçka. Lëreni pasionin t’ju drejtojë këtë të hënë dhe do të habiteni sa shumë gjëra mund të arrini.

Virgjëresha

Duket se keni zjarr nën këmbë dhe duhet të vijoni të ecni për të mos u djegur. Përdorni natyrën e pavarur që ju karakterizon për t’i përmbyllur gjërat siç i doni.

Peshorja

Gjëra po ndodhin, gjëra po ndryshojnë. Qëndroni vigjilentë nesër dhe të informuar me atë që po ndodh rreth e rrotull. Ka një energji pozitive që do t’ju shtyjë përtej limiteve.

Akrepi

Ju do të jeni personi i ndjeshëm në një oqean zemërimi nesër, ndaj bëni kujdes. Mos u tundoni dhe mos bini pre e situatës që ju rrethon. Bëni kujdes nga njerëzit që motivohen nga frika. Drejtohuni nga vetja, jo nga të tjerët.

Shigjetari

Një forcë e madhe dhe transformuese do t’ju japë shumë vetëbesim nesër duke ju bërë të suksesshëm në çdo sfidë që do t’ju dalë përpara. Mos kini frikë të shpalosni mendimet dhe pavarësinë tuaj në çdo situatë.

Bricjapi

Gjërat mund të jenë duke ndodhur shumë shpejt rreth e rrotull jush, por kjo nuk do të thotë që duhet domosdoshmërisht të bëheni pjesë e tyre. Qëndrojini metodave tuaja për t’i bërë gjërat, nuk ju kanë lënë kurrë në baltë.

Ujori

Sigurohuni që nuk po krijoni një imazh tjetër të vetes që nuk ju përfaqëson siç duhet. Është e rëndësishme të qëndroni të vërtetë dhe të tregoheni të drejtë me veten, në të kundërt do të përballeni me situata të parehatshme dhe do të ndiheni të frustruar.

Peshqit

Kujtojeni veten për të gjitha gjërat pozitive që keni momentalisht. Ka mundësi që nesër të përballeni me tension dhe sfida. Ruani qetësinë dhe besojini intuitës tuaj për të zgjidhur çdo situatë që do t’ju dalë para.