Parashikimi për të gjitha shenjat. Horoskopi i Paolo Fox, për ditën e hënë 27 korrik 2020:

Dashi

Nesër do të jetë një ditë rikuperimi, edhe më tw mirë se fundjava. Në dashuri duhet të përmbaheni nga çdo formë diskutimi ose sqarimi. Në punë, megjithatë, përpiquni të merrni një qëndrim më aktiv dhe më pak shqetësues.

Demi

Duhet të ketë një ditë kur do të ndjeheni mjaft të qetë. Prandaj përpiquni të menaxhoni nervozizmin tuaj, si në dashuri, ashtu edhe në punë. Shtyni krahasimet dhe diskutimet në një kohë më paqësore. Gjërat do të përmirësohen së shpejti!

Binjakët

Do të jetë një fillim i javës me zhurmë, falë bashkëveprimit të Venusit dhe Hënës. Të dyja, ndjenjat dhe biznesi, do të favorizohen nga yjet. Vetëm kini kujdes që të filloni një bashkëpunim të ri profesional me dikë nga Peshorja apo edhe Dashi.

Gaforrja

Do të kërkoni më shumë qetësi , veçanërisht në dashuri. Një ngjarje e vogël dhe e papritur mund të prishë gjendjen shpirtërore: kini kujdes! Për sa i përket punës, ju do të keni ndihmën e Hënës: muajt e ardhshëm do t’ju ndihmojnë të kuptoni vlefshmërinë e projekteve tuaja.

Luani

Hëna në aspektin e kundërt mund t’ju bëjë pak të trishtuar ose të paktën të hutuar për marrëdhënien tuaj. Beqarët që kërkojnë një shok shpirti, megjithatë, do të favorizohen ende nga yjet. Sa i përket punës, mund të ndodhë një vonesë e vogël: nëse po, mos u shqetësoni menjëherë!

Virgjëresha

Java do të fillojë shumë mirë! Dashuria do të shkojë shumë mirë, veçanërisht për ata që po ndjekin një Akrep ose Gaforre. Periudha pjellore për çifte që kanë në mendje plane të mëdha. Puna gjithashtu premton kënaqësi të mira.

Peshorja

Duhet të përpiqeni të krahasoni veten më shumë në dashuri dhe të mos mbani gjithçka brenda. E hëna do të jetë akoma interesante: ju mund të merrni përgjigje që keni pritur për ca kohë. Megjithatë, në frontin e punës, do të duhet ende pak durim.

Akrepi

Mund të ndjeni një farë lodhjeje. Nëse është e mundur, shmangni të gjitha format e tensionit dhe kontrastit për orët e ardhshme. Beqarët do kenë mundësi të shkëlqyera për të realizuar takime të këndshme. Në punë do të ketë një mundësi për të përcaktuar më mirë pozicionin tuaj.

Shigjetari

Do të duhet të filloni të heqni qafe disa marrëdhënie të përkryera. Ka ardhur koha të përqëndrohemi më shumë në tregimet që ata vërtet meritojnë. Puna do të fillojë sërish mirë: mundësi interesante po vijnë!

Bricjapi

Brenda kësaj jave ju mund të merrni një përgjigje të rëndësishme në punë. Nëse ka akoma probleme, nëse shqetësoheni për financat tuaja, vazhdoni! Historia kthehet. Edhe në dashuri do të ketë një rikuperim të rëndësishëm.

Ujori

Siç ju këshillon horoskopi i Paolo Fox e hëna dhe ditët në vijim duhet të përpiqeni të mos keni një qëndrim të dobët ndaj partnerit tuaj. Marrëdhëniet afatgjata mund të ndjehen paksa të tensionuara për shkak të financave! Për sa i përket punës, ka një lajm interesant.

Peshqit:

Në punë duhet të përpiqeni në çdo mënyrë për të kundërshtuar dembelizmin që po përjetoni. Në dashuri ka dy ditë, atë të së hënës dhe të martës, më të qeta se e kaluara. Përfitoni nga kjo situatë për të dalë nga shtëpia!