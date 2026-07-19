Dashi
Orët e kësaj dite do ti dedikohen punëve rutinë. Gjatë kësaj kohe ju duhet të ktheni personalitetin tuaj në qendër të vëmendjes, por duhet të menaxhoni edhe projektet tuaja kreative. Në orët e mbrëmjes do të çliroheni nga punët e mërzitshme dhe do të ndiheni më të lirë, por edhe disi të çuditshëm.
Demi
Planet dhe llogritjet do të vijojnë gjatë gjithë ditës, por në orët e mbrëmjes gjërat do të ndalojnë duke u përqendruar në realitet. Në fund të ditës një ngjarje e papritur, mund të ndryshojë normalitetin e ditës. Gjatë kësaj kohe do të përfitoni nga ndryshimi i atmosferës dhe do e ktheni vëmendjen në gjëra më interesante dhe premtuese.
Binjakët
Në gjysmën e parë të ditës do t’iu duhet të ndiheni të kënaqur me fitoret e vogla, ndaj mos u përhumbni në ëndërrime të mëdha. Shumë prej jush do të mërziten me njerëzit që i rrethojnë. Ka shumë mundësi që të përfundoni disa detyra të shtëpisë, por edhe disa përgjegjësi të mërzitshme.
Gaforrja
Gjatë mëngjesit merruni me disa punë të vogla, në mënyrë që të ruani energjinë për pjesën tjetër të ditës. Në fund të së mërkurës do të përballeni me një surprizë të këndshme. Mos planifikoni asgjë, pasi gjërat mund të ndryshojnë krejt papritur.
Luani
Në fillim të ditës dotë tregoheni tejet të aftë në çështje tregtie, të përpiktë dhe të kompletuar. Ndërsa në mbrëmje do të merreni me detaje të vogla dhe të bezdisshme, duke u fokusuar në diçka krejt të ndryshme nga prioriteti juaj.
Virgjëresha
Gjatë kësaj dite cilësitë më të spikatura tuajat do të jenë spontaniteti dhe natyraliteti. Megjithatë nëse jeni të lodhur apo të inatosur, mundohuni të përmbaheni në mënyrë që të mos tregoni anët negative të karakterit tuaj. Përqendrohuni në kënaqjen e nevojave tuaja personale.
Peshorja
Nuk këshillohet që ta nisni punën qysh në mëngjes. Mund të mos keni frymëzimin e duhur, ose atmosfera që iu rrethon mund t’u pengojë për përfundimin e një projekti. Në fund të ditës do të keni energji të mjaftueshme për të bërë veprime spontane.
Akrepi
Gjatë kësaj dite do të jetë e dobishme që ti merrni gjërat me zell dhe të organizoni sa më mirë rezultatet e punës së kryer. Do të kaloni një kohë të mirë duke u marrë me pastrim, duke monitoruar ambientin përreth dhe duke inspektuar gabimet e vogla.
Shigjetari
Më 21 janar do të jeni të varur nga njerëzit dhe rrethanat. Në gjysmën e parë të ditës do t’iu duhet të merreni me kryerjen e detyrave tuaja profesionale, ndaj mos injoroni hierarkinë e tyre. Nëse keni njerëz që iu mbikëqyrin, bëjini sytë katër.
Bricjapi
Një mëngjes i paqtë do të konfirmojë pozicionin tuaj aktual. Megjithatë jo çdo gjë varet nga ju. Mbrëmja premton një kthesë të papritur të ngjarjeve dhe do t’iu duhet kohë të përshtateni. Ndoshta, ju do të duhet të rishikoni prioritetet tuaja, të ndryshoni peisazhin apo imazhin tuaj.
Ujori
Gjatë kësaj dite do të ndjeheni sikur i keni duart e lidhura. Pa marrë parasysh se sa shumë përpiqeni të thyeni rrethin vicioz të problemeve të vogla, yjet nuk do t’iu lejojnë të bëni një gjë të tillë. Në fund të ditës do të keni lirinë e dëshiruar. Ky do të jetë një moment i mrekullueshëm për një shpërblim të sigurtë, sidomos për meshkujt.
Peshqit
Është koha që peshqit të ndalojnë së qeni të varur nga mendimet e rastit. Në mbrëmje një partner i mirë dhe i besueshëm do të jetë i një rëndësie të veçantë për ju. Gjatë kësaj kohe ju mund të tregoni interes në rriitje për përparimin tuaj dhe ndjenjat.
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