Dashi

Dite e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ju duhet te toleroni me tepër dhe te bëni sakrifica për te ruajtur harmoninë. Beqaret do kenë takime mbresëlënëse dhe do fillojnë një etape te re ne jetën e tyre. Perspektivat financiare janë te mira. Nuk do jete e nevojshme te kurseni aq sa me pare për te ruajtur ekuilibrin.

Demi

Venusi do jete planeti qe do iu mbështesë gjithë kohës sot ne jetën tuaj ne çift. Pasioni do rizgjohet dhe do përjetoni emocionet si ne fillimet e lidhjes. Beqaret do kenë mundësi te zgjedhin personin e duhur fale mundësive te shumta qe do iu jepen për takime. Financat do jene goxha te mira. Do keni mundësi te kryeni edhe shpenzimet e nevojshme.

Binjaket

Do jeni ne humor gjate kësaj dite dhe te gatshëm te bëni edhe çmenduri vetëm qe lidhja juaj te rifitoje entuziazmin e dikurshëm. partneri do jete i te njëjtës mendje me ju. Beqaret do kenë një dite normale. Nuk do mërziten as me statusin qe kane. Ne planin financiar duhet bere kujdes sepse çdo gabim i vogël mund te behet shkatërrues për ju.

Gaforrja

Do keni zënka te shumta sot me atë qe keni ne krah. Do jeni gjithë kohës te stresuar dhe te mërzitur. Flisni me ndonjë mik te ngushte. Beqaret nuk duhet te tregohen te paduruar sepse do gabojnë. Mire do jete t’i merrni gjerat sa me shtruar. Financat do vijnë duke u përmirësuar. Te paktën ne këtë sektor do jeni edhe me te qete.

Luani

Ka rrezik qe marrëdhënia me partnerin te ndërlikohet mjaft sot. Do jeni shume kokëfortë dhe nuk do pranoni aspak te toleroni. Beqaret nuk do jene aspak fatlume ne dashuri dhe do vazhdojnë te jene ne kërkim te princit te kaltër. Ne planin financiar duhet te luftoni shume qe te ruani ekuilibrin. Here pas here mund te tundoheni dhe te kryeni shpenzime te mëdha.

Virgjeresha

Priten probleme sot ne jetën tuaj ne çift te cilat do ua prishin gjithë harmoninë dhe ekuilibrin qe mbizotëronte. Kujdes! Beqaret do kenë një takim vërtet te veçante dhe nga i cili mund te ndryshoje shume gjera ne jetën e tyre. Te ardhurat nuk do jene te këqija, megjithatë duhen mare masa qe gjerat te vazhdojnë te jene te stabilizuara edhe për disa kohe.

Peshorja

Mos u qani sot për jetën sentimentale ne çift sepse ajo nuk do ketë as problemin me te vogël. Nëse doni me tepër emocione duhet te flisni me partneri dhe te bëni atë qe do iu duket me e mira. Për beqaret do jete dite pa fat. Edhe sot ata do mbeten serish vetëm. Ne planin financiar mos shpenzoni pa u menduar nëse buxheti nuk është i qëndrueshëm.

Akrepi

Dite e mbushur me momente te lumtura kjo e sotmja për çiftet. Do ndiheni me se miri dhe nuk do keni për çfarë te qaheni. Beqareve gjithashtu do iu rrahe zemra fort fale një takimi interesant qe do realizojnë qe ne orët e para te mëngjesit. Ne planin financiar duhet te dëgjoni edhe këshillat e disa familjareve. Ata do iu ndihmojnë t’iu gjeni zgjidhje problemeve.

Shigjetari

Dite e zakonshme kjo e sotmja për te dashuruarit. Gjithçka do shkoje mire dhe nuk priten probleme aspo debate. Beqaret do jene sensuale dhe do marrin ftesa pa fund për te filluar histori dashurie. Nuk duhet neglizhuar asgjë sepse asnjëherë nuk i dihet çfarë ndodh. Ne planin financiar do ketë përmirësime te konsiderueshme fale një shpërblime te majme qe do merrni ne pune.

Bricjapi

Dëgjojeni me shume kujdes sot atë qe keni ne krah dhe bëni te pamundurën qe t’ia plotësoni disa dëshira. Vetëm kështu atmosfera do vazhdoje te jete e ngrohte. Beqaret me shume gjase do e gjejnë princin e tyre te kaltër dhe do ndihen te plotësuar përfundimisht. Ne planin financiar duhet te vazhdoni te tregoheni vigjilente. Po e late pas dore menaxhimin do keni vështirësi.

Ujori

Mendohuni mire para se te flisni sot me atë qe keni ne krah sepse ai do jete me humor te keq dhe mund te keni debate te mëdha. Beqaret nuk do e ndiejnë nevojën e dikujt ne krah sepse do jene te rrethuar nga miq dhe familjare gjithë kohës. Ne planin financiar do merrni shume fitime nga përfundimi me sukses i një projekti te nisur shume herët.

Peshqit

Hiqeni nga mendja idene per ta filluar nga zeroja lidhjen tuaj sepse asgjë nuk do mund te përfitonit nga kjo. Mundohuni nga ana tjetër te gjeni mënyrën për t’i zgjidhur me maturi dhe kujdes problemet. Beqaret do jeni mjaft impulsive dhe mund te gabojnë ne zgjedhjen e personave me te cilët do njihen. Financat do vazhdojnë te jene delikate.