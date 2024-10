Dashi

Dashuria: Nëse ju jeni në çift atmosfera e sotme nuk është e mirë, por ju jeni më të prirur për dialog dhe do të komunikoni me ëmbëlsi! Beqarët do të bëjnë më mirë të lejojnë ngjarjet të zhvillohen pa ndonjë presion.

Puna: Një e hënë produktive dhe mjaft e organizuar, kjo edhe falë meritës suaj, si dhe ndikimit të Hënës efikase që ju mbron në punë.

Demi

Dashuria: Kuadri astral nuk është saktësisht pozitiv, por duke pasur parasysh n tuaj të ndryshueshme, do gjeni mënyrën e duhur për të vendosur rregull në marrëdhënien tuaj me partnerin/en. Është një moment energjie shumë i madh edhe për beqarët të cilët do të përjetojnë tërheqje të reja.

Puna: Aktivitetet e reja janë planifikuar, duke parë edhe një transferim që mund të ndryshojë planet tuaja.

Binjakët

Dashuria: Me Venusin dhe Marsin në harmoni të përsosur, fuqia e pasionit do t’ju bëjë të jetoni momente bujare. Ju do të rizbuloni afeksionet që keni harruar. Beqarët do të kenë mundësi të shkëlqyera për të filluar një marrëdhënie nën kujdesin më të mirë të yjeve!

Puna: Në sektorin profesional ju jeni në përputhje të plotë me punën, por do të keni një përpjekje për të imponuar sukseset tuaja me vendosmëri.

Gaforrja

Dashuria: Ndonjëherë është e vështirë të largohesh nga kujtimet dhe të pranosh fundin e gjërave. Megjithatë, merrni atë që keni në të tashmen dhe e përmirësoni atë. Disa beqarë akoma do të duhet të merren me një ish që nuk dëshiron të dëgjojë për të.

Puna: Nëse keni nevojë për bashkëpunim, zgjedhni dikë që e njihni mirë dhe që nuk mund t’ju hapë probleme.

Luani

Dashuria: Është koha për të bërë një zgjedhje të drejtë ndaj atyre që doni. Venusi vë theksin në martesa dhe stimulon jetën erotike që keni lënë pas dore kohët e fundit. Për Luanët e vetëm do të ketë disa lajme të mira për jetën private.

Puna: Në punë do të jeni të suksesshëm vetëm nëse tregoheni më të ashpër, por do të keni nevojë për shumë vendosmëri.

Virgjëresha

Dashura: Në dashuri jeni të kënaqur, partneri/ja ju adhuron dhe ju do të ndjeni stabilitet të fortë në marrëdhënien tuaj. Për shumë njerëz do të jetë koha për të folur për martesën dhe bashkëjetesën. Zemrat e vetmuara do të vazhdojnë me njohjet, por ende nuk ka asgjë definitive.

Puna: Marsi dhe Saturni do t’ju japin të gjitha mundësitë dhe efikasitetin që ju nevojitet në punë, por meditoni me kuptimin tuaj të zakonshëm të përbashkët.

Peshorja

Dashuria: Në mesin e çifteve sot ka ndërveprime dhe interesa për t’u ndarë njëherë e mirë, një kuptim i përsosur për të nënshkruar një marrëdhënie të qëndrueshme. Ata që kanë një gjendje të pasigurt mendore, bëjnë mirë të shmangin shkarkimin te të tjerët. Shumë zemra të vetmuara do të përjetojnë emocione të forta që ata nuk besonin të provonin!

Puna: Të reja në sektorin e biznesit, mos u bëni shumë të nxituar dhe vlerësoni mirë propozimet dhe ofertat për punë.

Akrepi

Dashuria: Perspektiva të mira për martesë, gati për t’u bindur se ndoshta është koha për të marrë hapin e madh. Filloni të mendoni për këtë, megjithatë, me qetësi të madhe, pa u ngutur! Marsi në pamje të mirë hap rrugë të reja për beqarët që mund të bëjnë takime emocionuese.

Puna: Disa ide të shkëlqyera mund të hapin një situatë të zymtë dhe pa perspektivë, bashkëpunimi juaj do të jetë i paçmuar.

Shigjetari

Dashuria: Disa çështje familjare do t’ju vënë në një humor të keq, por do të thoni atë që mendoni dhe kjo do të shkaktojë probleme për ju. Marrëveshja e mirë me partnerin/en do të jetë një ndihmë e madhe. Beqarët do të jenë të rrethuar nga shumë miq dhe do të kalojnë një mbrëmje të këndshme.

Puna: Disa pengesa në sektorin profesional do t’ju pengojnë të përfundoni biznesin dhe investimet. Mos u dorëzoni, do të shpërbleheni.

Bricjapi

Dashuria: Në marrëdhëniet zyrtare sentimentale sot nuk do të ketë të lumtur, partneri/ja shumë i paturpshëm do t’ju bëjë të mendoni për gjendjen e marrëdhënies tuaj. Nëse jeni vetëm, ju mund të keni një takim të rëndësishëm me një partner potencial, por do të duhet të mbani sytë hapur.

Puna: Mundësi të punës po vijnë, një mjedis i ri social do t’ju mirëpresë në mënyrën më të mirë.

Ujori

Dashuria: Do të jetë një fillim i ngarkuar i javës dhe nuk do të keni kohë për t’u mërzitur. Sot disa kontraste me të dashurin/ën tuaj mund t’ju destabilizojë, rezistoni. Beqarët, në sajë të mbështetjes së Mërkurit dhe Venusit do të jetojnë një pasdite nga të gjitha pritjet.

Puna: Edhe nëse nuk keni parë ende rezultate konkrete, shumë kënaqësi do të vijnë së shpejti, edhe në aspektin e të ardhurave.

Peshqit

Dashuria: Një tradhti për shumë nga shenjat nuk do të jetë e lehtë për t’u pranuar, veçanërisht për ata që i kanë hapur zemrat një partneri/e të ri. Një njeri i dashur mund të rishfaqet në jetën e beqarëve duke sjellë gëzim të papritur.

Puna: Mos u largoni nga detyrat tuaja dhe përpiquni të jeni të përpiktë, do të jetë një fundjavë e zënë.