Dashi
Dite shume e paqëndrueshme dhe here pas here e mbushur me mosmarrëveshje kjo e sotmja. Mundohuni me çdo mënyre te t’i zgjidhni ato para se gjendja te përkeqësohet me shume. Beqaret do jene te qarte pe rate qe duan te bëjnë dhe nuk do ndalen derisa t’ia arrijnë qëllimit. Financat me shume gjase do kenë përmirësime te ndjeshme.
Demi
Shprehini sa me shume qe te mundni ndjenjat tuaja gjate gjithë kësaj dite nëse doni qe marrëdhënia ne çift te jete sa me e ngrohte. Beqaret do i refuzojnë ftesat qe do iu bëhen dhe do mbeten serish te vetmuar. Mos mendoni se çdo dite do jete e mbushur me propozime. Ne planin financiar gjendja do jete me e mire fale një riorganizimi qe do bëni.
Binjaket
Dite e mrekullueshme do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ndiheni te bekuar nga yjet dhe do dashuroheni plot pasion me atë qe keni ne krah. Beqaret do kenë vetëm mundësi për dashuriçka kalimtare dhe pa te ardhme. Për financat do jete dite e qete dhe pa probleme. vazhdoni t’i menaxhoni me maturi ato para qe keni.
Gaforrja
Nëse jeni prej kohesh ne një lidhje mos e lini pas dore sot personin qe keni ne krah sepse do e mërzitni tej mase. Mos e prishni me dorën tuaj harmoninë qe ka kohe qe mbizotëron. Beqaret do ndihen mire me statusin qe kane dhe nuk do kërkojnë asgjë me tepër. Financat do vazhdojnë te mbeten një problem për ju. Nuk do i kryeni dot as sot shpenzimet e menduara.
Luani
Pritet qe gjerat te shkojnë me se miri sot ne jetën tuaj ne çift. Nuk do ketë aspak mosmarrëveshje, përkundrazi do e toleroni tej mase njeri-tjetrin dhe do i pranoni gabimet qe do bëni. Beqaret do hedhin hapat e para drejt një lidhjeje te qëndrueshme dhe mjaft emocionuese. Financat do kërkojnë me tepër durim dhe vëmendje. Gjendja nuk do jete e keqe.
Virgjeresha
Jeni ne një lidhje? Sot duhet te toleroni me shume dhe te hapni rruge. Vetëm kështu marrëdhënia juaj do ece si duhet. Beqaret do joshin çdokënd qe do ju dale para pa e ditur se tek disa mund te krijojnë një opinion te keq. Ne planin financiar mos hidhni asnjë lloj hapi pa qene te sigurte se gjendja është e qëndrueshme. Mos rrezikoni me shume sesa duhet.
Peshorja
Dite shume e këndshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do përjetoni ndjeni te shumta dhe do ju duket vetja sikur jeni ne një ëndërr. Beqaret do tregohen te matur dhe nuk do i pranojnë te gjitha ftesat qe do iu bëhen. Gjendja e financave do lere shume për te dëshiruar. Nuk është ende koha për te kryer transaksione apo investime te mëdha.
Akrepi
Dite mjaft harmonike dhe e mbushur me emocione te këndshme kjo e sotmja për te dashuruarit. Beni atë qe do ju thotë zemra. Beqaret do e kuptojnë se për momentin nuk e kane shume te nevojshëm një partner ne krah dhe do kalojnë kohen e lire me miqtë. Ne planin financiar vetëm me përkujdes dhe maturi do arrini te ruani qëndrueshmërinë.
Shigjetari
Jeta juaj sentimentale nuk do jete aspak e keqe sot. Nuk do ketë as mosmarrëveshje dhe as tension. Me partnerin do merreni vesh për çdo gjë. Beqaret nuk do jene ende gati për te kërkuar princin e tyre te kaltër dhe do mbeten ashtu si janë. Ne planin financiar ka rrezik te keni probleme shume serioze po nuk ulet shpenzimet dhe po nuk morët masa.
Bricjapi
Do përjetoni ndjesi te forta sot juve qe jeni ne një lidhje. Partneri do ua shprehe pa fund ndjenjat dhe do ju surprizoje ne çdo moment. Beqaret nuk duhet te nxitohen dhe te pranojnë te gjitha ftesat qe do ju bëhen sepse shume shpejt do pendohen. Buxheti do jete i ekuilibruar. Do mund te hiqni edhe ndonjë para mënjanë për te siguruar te ardhmen.
Ujori
Dashurohuni ashtu si tanojeni gjate kësaj dite dhe mos mendoni aspak për opinionet qe mund te kenë te tjerët mbi lidhjen tuaj. Beqareve me ne fund do ju konkretizohen disa nga ëndrrat me te bukura dhe do fillojnë një etape te re ne jetën e tyre. Ne planin financiar do bëni çmos ne mënyrë qe gjendja te kthehet ne normalitet. Me pak durim do ja dilni.
Peshqit
Asnjë planet nuk ka për te ndikuar gjate kësaj dite ne jetën tuaj sentimentale, prandaj gjithçka do varet nga ju. Beqaret do jene te rezervuar dhe nuk do i shprehin pëlqimet. Ndryshoni strategji sepse keni për t’i humbur personat qe pëlqeni. Ne planin financiar do keni disa probleme te vogla, por qe do rregullohen me shpejt nga sa mendonit.
