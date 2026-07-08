Dashi
Dite e kënaqshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Gjerat do ju ecin me se miri dhe nuk do keni çfarë te kërkoni me shume nga ai qe keni ne krah. Beqaret duhet te dini si te joshin ne mënyrë qe t’ia arrijnë qëllimit. Një pjese do jene te suksesshëm. Financat do vazhdojnë te mbeten delikate për aq kohe sa ju te shpenzoni pa u menduar aspak.
Demi
Pozicionimi i Uranit do jete i keq sot ne jetën tuaj ne çift dhe mund te lindin probleme te njëpasnjëshme. Nuk do merreni vesh për asgjë me atë qe keni ne krah. Beqaret do mërziten se tepërmi sepse kërkimi i personit ideal do jete pa rezultat. Financat nga ana tjetër do jene me te mira. Kjo do ju mundësoje te kryeni me tepër shpenzime dhe te shlyeni edhe disa borxhe.
Binjaket
Dite shume e ngrohte dhe e mbushur me emocione kjo e sotmja. Do e shfrytëzoni deri ne maksimum dhe do ndiheni te plotësuar. Beqaret nuk do kenë aspak dëshirë te krijojnë një lidhje sepse edhe ashtu si janë ndihen me se miri. Ne planin financiar duhet te respektoni disa rregulla strikte ne mënyrë qe situata te mbetet e qëndrueshme. Nuk duhet kurrsesi te rrezikoni.
Gaforrja
Mos ju qani për çdo gjë partnerit tuaj sot sepse do e bëni te ndihet keq. Ai nuk është zoti qe te mund t’ua plotësojë te gjitha dëshirat. Beqaret do kenë një dite te paqëndrueshme. Ne mëngjes do ndihen keq për shkak te refuzimeve qe do marrin, ndërsa ne mbrëmje do marrin ftesa mbresëlënëse. Financat do vijnë dalëngadalë duke u përmirësuar.
Luani
Do tregoheni gjithë kohës te hapur me partnerin tuaj sot dhe nuk do i mbani atij asnjë te fshehte. Marrëdhënia mes jush do jete e kënaqshme. Beqaret do jene me fat. Persona intelektuale do ju bëjnë propozime te jashtëzakonshme dhe zemra do ju rrahe fort. Me financat duhet te tregoheni te matur edhe për disa kohe. Shume shpejt gjendja do jete ndryshe.
Virgjeresha
Dialogu do mbizotërojë gjate gjithë kohës sot ne jetën tuaj ne çift dhe do e keni me te thjeshte t’ia kaloni momentet delikate. Beqaret do jene shume te paqarte për atë qe duan te bëjnë dhe do ngurrojnë t’i pranojnë ftesat. Ne fakt ne këtë mënyrë kane për te humbur mundësi te shkëlqyera. Plutoni do ju ndihmoje te zgjidhni telashet ne planin financiar.
Peshorja
Do jeni kritike ndaj vetes suaj gjate gjithë kësaj dite dhe do i kërkoni falje partnerit për gabimet e bere. Ai jo vetëm qe do ju fale, por do ju mbaje me afër se kurrë me pare. Dashuria mes jush nuk ka kufij. Beqaret do kenë veçse disa takime kalimtare, asgjë me shume sesa aq. Gjendja e financave nuk do jete shume e mire. Kujdes me çdo shpenzim qe do kryeni.
Akrepi
Gjera te jashtëzakonshme do ndodhin sot ne jetën tuaj ne çift. Do zbuloni te tjera tipare te partnerit te cilat do ju bëjnë ta dashuroni edhe me më shume pasion. Beqaret do parapëlqejnë edhe aventurat, mjafton qe te mos qëndrojnë te vetmuar. Ne planin financiar nuk duhet te ndërmerrni shume rreziqe sidomos nëse gjendja ka qene e trazuar kohet e fundit.
Shigjetari
Do jeni tmerrësisht shume xheloze gjate kësaj dite dhe do keni mosmarrëveshje te shumta me partnerin. Mundohuni t’i vini vetes fre sepse përndryshe mund te arrini edhe ne ndonjë ndarje. Beqaret nuk duhet te tregohen te nxituar sepse gabimet mund te sjellin goxha pasoja. Ne planin financiar asgjë nuk do shkoje ashtu si ju e kishit menduar.
Bricjapi
Priten goxha mosmarrëveshje dhe probleme gjate kësaj dite ne jetën tuaj sentimentale. Tregohuni shume te matur me ato qe do thoni nëse nuk doni qe gjerat te përfundojnë keq. Beqaret ka rrezik te përballen me zhgënjime te mëdha kështu qe serish do mbeten vetëm. Ne planin financiar gjithçka do varet nga mënyra se si ju do i menaxhoni te ardhurat.
Ujori
Te dashuruarit do kalojnë një dite shume normale dhe aspak problematike. Ne mbrëmje mund te ketë edhe ndonjë darke romantike. Ju beqaret nuk duhet t’iu besoni plotësisht atyre qe do iu joshin sepse disa janë eksperte te gënjeshtrave. Do vuani me vone nëse nxitoheni. Ne planin financiar situata do ndërlikohet edhe me tepër për shkak te shpenzimeve te detyruara.
Peshqit
Sot nuk do ketë pasion te zjarrte ndërmjet jush dhe partnerit, por gjithsesi marrëdhënia ne çift do mbetet e qëndrueshme. Mundohuni te respektoni lirinë dhe te drejtat e tjetrit. Beqaret do joshin te gjithë personat qe do ju duken interesante, por do jene te pafat. gjendja e financave do jete me e mire se disa dite me pare. Kjo do ju beje me optimiste dhe me te qete.
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