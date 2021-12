Dashi

Kohët e fundit keni qenë shumë të stresuar, por duhet të bëheni më të fortë. Ju dëshironi të ecni me ritme të shpejta dhe për këtë arsye i nënvlerësoni detajet. Kjo mënyrë mund t’ju shkaktojë disa pengesa prej pakujdesisë, por nuk do të jetë asgjë për tu shqetësuar.

Demi

E mira është që të mos provokoheni gjatë orëve në vijim. Me shumë mundësi, duhet të sqaroni shumë gjëra. Kjo ditë do të jetë e lodhshme, por në të njëjtën kohë edhe produktive. Ndërkohë këshillohet që të jeni të kujdesshëm me Ujorin dhe Akrepin.

Binjakët

Gjatë kësaj jave keni pasur shumë siklet dhe e njëjta situatë do të jetë dhe për ditën e nesërme. Gjatë ditës së premte do ë keni më tepër konfuzion. Por falë ndikimit pozitiv të Jupiterit, Satunit dhe Hënës, do të merrni energji pozitive dhe dashuri.

Gaforrja

Sot dhe nesër do të jetë një ditë e vecantë për ju. Ndoshta keni bërë një zgjedhje të gabuar dhe do të doni të qëndroni mënjanë, por ju këshillohet që të mos izoloheni, sidomos të premten kur mund të keni mendime të tjera.

Luani

Bëni kujdes me persona të shenjës së demit. Juve nuk ju mungon energjia. Shumë personave ju është dashur që të bëjnë ndryshime në jetë duke ndyshuar disa gjëra edhe për ju, por sugjerohet që të mbani këtë qëndrim dhe të mos ndryshoni.

Virgjëresha

Nëse keni nevojë që të bëni një bisedë, sot është dita e duhur. Është momenti për të parë se cfarë do të bëni në vitin e ardhshëm pasi duhet të rishikohen disa projekte dhe kontrata.

Në tre muajt e ardhshëm, situata juaj personale dhe profesionale do të ndryshojë. Ky ndryshim do të kërkohet nga ju sepse jeni shumë të vendosur.

Peshorja

Javën e kaluar nuk keni qenë në humor, por tani jeni në formë dhe mund të largoheni nga një problem që ju ka shqetësuar kohëve të fundit. Viti i ardhshëm do të jetë një vit vendimtar. Marrëdhëniet romantike kanë nevojë për pak shtysë.

Akrepi

Këtë periudhë do të ketë takime shumë të bukura, sidomos për beqarët. Është një kohë e mirë për pasion, ndaj nëse keni një histori, nuk do të duhet shumë për të zgjuar dëshirën për të qenë bashkë. Lajme të mira do të vijnë edhe në punë.

Shigjetari

Sot përfitoni nga fati, yjet dhe njerëzit që keni pranë. Do të keni disa takime shumë të bukura në fundjavë, ndaj bëhuni gati.

Bricjapi

Këtë javë keni pasur lëvizje me ritme të ngadalta. Herë pas here duhet të ndalosh për të kuptuar se çfarë po ndodh rreth teje. Për beqarët, do të ketë njohje të reja.

Ujori

Ju duhet të jeni mendjemprehtë dhe plot ide për të riorganizuar jetën tuaj dhe të tjerëve. Keni intuitë të shkëlqyer, ndaj mos i nënvlerësoni idetë tuaja.

Peshqit

Gjatë ditës së sotme, mund të keni një moment që nuk i jepni rëndësi fjalëve të të tjerëve, por më pas mërziteni. Bëhuni gati sepse me fillimin e vitit 2022, Jupiteri mbërrin për të sjellë ndryshime në jetën tuaj.