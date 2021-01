Dashi

Do të jetë një javë me energji të shkëlqyera, prandaj merruni me punë. Ata që kanë mbjellë diçka do të jenë në gjendje të marrin rezultatet e para në mëngjes. 2019 do të ketë disa pengesa, por ky muaj do të jetë shumë i qëndrueshëm dhe paqësor për ju.

Demi

Do ju shfaqet një problem i vogël, veçanërisht nga ana emocionale. Sidoqoftë, viti 2021 do të jetë një vit më i mirë se ai i mëparshmi, veçanërisht për ata që kanë pasur probleme ekonomike. Energjitë tuaja nuk janë në kulmin e tyre, prandaj mos u lodhni.

Binjakët

Do të jetë një ditë interesante. Sidoqoftë, do të jeni mjaft të lodhur. Këtë muaj do të shihni një shkëputje vullnetare nga disa miq.

Gaforrja

Ju do të duhet të merrni disa vendime këto ditë. Përballë Saturnit ju detyron të rishikoni diçka, dhe kjo do t’ju japë më shumë për të menduar sesa në dashuri.

Luani

Java juaj do të jetë e ngarkuar, zgjedhjet tuaja mund të mos kënaqin dikë dhe ju mund të hiqni qafe shumë gjëra që nuk ju pëlqejnë më.

Virgjëresha

Në dashuri, në familje, tensionet nuk janë të evitueshme dhe vështirë se do të qëndroni të qetë, mund të ngrini shumë zërin. Ky muaj, siç parashikon horoskopi i Paolo Fox më 7 janar, do të jetë gjithashtu i lodhshëm për marrëdhënien në çift pasi nuk keni shumë kohë të jeni me ata që doni.

Peshorja

Do të jetë një javë e rëndësishme për ju, duhet të gjeni ekuilibrin tuaj të brendshëm. Ambienti ku ndodheni ju shkakton parehati.

Akrepi

Java fillon me disa luhatje, dikush ka qenë i sëmurë, ndoshta ata që janë të dashur për ju nuk kanë qenë mirë. Megjithatë, nga java e ardhshme vjen edhe përmirësimi.

Shigjetari

Ju jeni ndër shenjat kryesore të vitit 2021 dhe deri në fundjavën e ardhshme do të keni fat dhe sukses. Prandaj duhet të filloni të planifikoni gjërat që janë të rëndësishme për ju, sipas këshillës së horoskopit të Paolo Fox të 7 janarit.

Bricjapi

Shikoni xhepin tuaj. Marsi është i pafavorshëm për ju dhe kjo nuk ju ndihmon sepse ju bën të ndiheni shumë të lodhur. Përplasjet me Dashin dhe Peshoren po vijnë. Për ndjenjat që po përjetoni një fazë të trazuar, veçanërisht kjo do të ndodhë gjatë fundjavës, për shkak të sqarimeve që nuk janë bërë më parë.

Ujori

Hëna që është në shenjë ju bën hiperaktiv, dëshironi të bëni shumë gjëra dhe t’i bëni ato së shpejti. Mos u ngut, sepse nxitimi është këshillë e keqe, sidomos në punë, ku mund të çojë në tension.

Peshqit

Karakteri juaj ju çon të jetoni me emocione. Hëna do të jetë miku juaj të Enjten dhe të Premten, dhe nga mesi i javës tjetër mund të rizbuloni pasionin. Për marrëdhëniet me të tjerët është një kohë e mirë, edhe nëse në dashuri gjithçka nuk shkon siç dëshironi.