Dashi
Me Venusin ne krah gjate kësaj dite, gjithçka do shkoje me se miri sot ne jetën tuaj ne çift. Do jeni te gatshëm te bëni edhe ndonjë sakrifice te vogël për te ruajtur një ambient te këndshëm. Beqaret do takohen me persona te rinj dhe do fillojnë te njihen mire me te. Situata financiare do jete e qëndrueshme dhe aspak problematike.
Demi
Marrëdhënia ne çift do jete goxha me e mire se kohet e fundit. Secili nga partneret do respektoje mendimet e tjetrit dhe gjithçka do shkoje për mrekulli. Beqaret do realizojnë disa takime shume te mira dhe mund te fillojnë histori dashurie te qëndrueshme. Financat nuk do jene ne gjendjen me te mire te mundshme, prandaj shpenzimet duhen kryer me maturi.
Binjaket
Duhet te tregoheni me te përkujdesur ndaj partnerit tuaj gjate kësaj dite dhe ta mbani atë afër gjate gjithë kohës. Ne këtë mënyrë lidhja do përforcohet. Beqaret do mbyllen ne vetvete dhe nuk do pranojnë kurrsesi te dalin neper takime. Ne planin financiar do kryeni transaksione te rëndësishme dhe e përmirësoni ndjeshëm situatën.
Gaforrja
Do bëni goxha lëshime sot ne jetën tuaj ne çift dhe marrëdhënia me partnerin do ece ne rrugën e duhur. Edhe çiftet problematike do jene me te qete. Beqaret do kenë një dite plot shkëlqim dhe emocione. Gjerat do marrin për mire. Ne planin financiar mos bëni çmenduri sepse mund te ngeleni pa asnjë para. Menaxhojini me kujdes ato te ardhura qe keni.
Luani
Do jeni shume realiste sot ne jetën tuaj ne çift dhe do i merrni gjerat si t’iu vijnë. Nuk priten as debate dhe as konflikte. Beqaret nuk duhet t’iu besojnë te gjithë personave, por as te neglizhojnë ftesat qe do iu bëhen. Tregohuni te matur ne çdo rast. Ne planin financiar fatmirësisht situata do jete goxha e qëndrueshme dhe aspak delikate.
Virgjeresha
Dite shume normale dhe pa asnjë te jashtëzakonshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk priten probleme dhe as surpriza te mëdha. Beqaret do kenë me shume fat se kurrë ne jetën e tyre dhe do realizojnë takimin e ëndrrave. Ne planin financiar mos kryeni shpenzime kuturu edhe pse situata ne te vërtetë do jete goxha e mire.
Peshorja
Jeta juaj sentimentale do ketë gjithë kohës mbështetjen e yjeve, por Jupiteri do jete planeti qe do iu nxite te dyve te jepni gjithçka për një lidhje sa me te forte. Beqaret duhet te presin edhe pak dite ne mënyrë qe te gjejnë princin e tyre te kaltër. Ne planin financiar do keni goxha përmirësime. Filloni te shlyeni dalëngadalë borxhet qe keni marre.
Akrepi
Shprehini sa te mundni ato qe ndjeni gjate kësaj dite sepse vetëm ne këtë mënyrë klima ne lidhjen tuaj do filloje te ngrohet. Beqaret nuk duhet te anashkalojnë asnjë mundësi qe do ju jepet për te dale neper takime. Asnjëherë nuk i dihet dhe sot mund te jete dita juaj me fat. Financat do jene te qëndrueshme dhe nuk pritet asnjë e papritur ne këtë sektor.
Shigjetari
Klima ne jetën tuaj ne çift do jete shume e ngrohte dhe sensuale gjate kësaj dite. Te dy do i shprehni me tepër ndjenjat dhe do jeni te gatshëm te sakrifikoni vetëm qe gjerat te shkojnë mire. Beqaret duhet te tregohen te kujdesshëm dhe te mos ju besojnë te gjithë personave qe do i joshin. Ne planin financiar fati do jete ne anën tuaj. Do ketë goxha përmirësime.
Bricjapi
Do jeni shume te nxituar gjate kësaj dite dhe ka rrezik te bëni gabime te pafalshme ne jetën ne çift. Partneri nuk do iu fale kollaj dhe situata mund te dale jashtë kontrollit. Beqaret do kenë takime pa fund dhe do kenë mundësitë te bëjnë zgjedhjet e duhura. Buxhetin mund ta stabilizoni me pak me tepër maturi dhe kujdes. Ambienti yjor do jete mjaft i favorshëm.
Ujori
Sektori i dashurisë do jete shume i privilegjuar gjate kësaj dite dhe çdo gjë do shkoje me se miri ndërmjet jush dhe partnerit. Thashethemet e te tjerëve nuk do ndikojnë aspak ne lidhjen qe keni krijuar. Beqaret jo vetëm qe do kenë takime, por mund te fillojnë edhe lidhje pasionante. Ne planin financiar do jete dite pozitive dhe do kryeni investimet e nevojshme.
Peshqit
Dite përgjithësisht e trazuar dhe e mbushur me vështirësi te shumta kjo e sotmja. Nuk do bini ne një mendje me partnerin dhe kjo do sjelle debate. Nëse jeni ende beqare duhet te mendoheni mire para se t’iu jepni përgjigje propozimeve qe do iu bëhen. Sektori i financave do ketë vështirësitë e veta. Tregohuni me vigjilente dhe mos hidhni hapa te nxituar.
