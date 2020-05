Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Në dashuri po afron një periudhë e rëndësishme, ku duhet të kuptoni ndjenjat e vërteta të partnerit/es. Gjatë kësaj kohe duhet kujdes dhe qetësi në raport me të tjerët. Në punë, instinkti nuk do ju lejojë që të gaboni.

Demi

Jeni nervoz dhe nën presion, veç kujdes të mos inatoseni tepër. Hëna do të ketë ndikim të kundërt, ku në raport me të tjerët duhet të bëni kujdes. Në punë, ky është një moment pozitiv, ndaj bëni mirë që të ndiqni instinktin.

Binjakët

Në dashuri do të dominojë energjia e mirë gjatë gjithë ditës. Mund të lindin histori të reja, por ka nevojë për verifikim. Në punë, gjërat mund të ecin më mirë, pasi ka shumë sfida me të cilat po përballeni.

Gaforrja

Ju pret një ditë me efekte pozitive dhe jetëgjata, ku do të bënit mirë që t’ia kushtonit takimeve. Problemet dhe ngarkesat e reja në punë, do të gjejnë zgjidhje. Kujdes duhet treguar me financat.

Luani

Hëna në shenjë shton dëshirën për të dashuruar, duke ndikuar pozitivisht në jetën sentimentale. Në punë do të ketë rikuperim, duke sjellë mundësi rinisje.

Virgjëresha

Ky është moment rikuperimi në lidhjet në çift. Duhet të flisni dhe të sforcoheni për të zgjidhur problemet. Disa punë, kanë mbetur pezull.

Peshorja

Problemet në çift duhen zgjidhur, ndaj bëni mirë që të flisni hapur. Nuk duhet të rrini me një person, vetëm për të mos u ndjerë vetëm. Ky është një moment mjaft i favorshëm për krijimtarinë.

Akrepi

Me ndikimin e kundërt të Hënës, do të bënit mirë që ti shtynit takimet. Me njeriun e zemrës, mund të ndiheni disi të largët. Puna do ju krijojë shqetësime, por është normale, pasi është një periudhë e mbushur me zhvillime të reja dhe ndryshime.

Shigjetari

Ju pret një ditë me përmirësime të ndjeshme në dashuri. Stresi dhe lodhja do të ndihen, ku do të ndjeni shumë përgjegjësi. Në punë, mund të merrni diçka duke u rikthyer në lojë.

Bricjapi

Ky është momenti për të bërë projekte bashkë për të ardhmen. Në dashuri, duhet të organizoni diçka për ditët në vijim, shkruan noa.al. Po ashtu, do e keni më të lehtë menaxhimin e jetës tuaj.

Ujori

Dashuria vijon të mbetet në plan të dytë, por nëse ka diçka që ju intereson, bëni përpara. Në punë, do të jeni plot energji, pas një periudhe të komplikuar.

Peshqit

Në dashuri, duhet të bëni kujdes. Në raportin në çift, duhet të mundoheni që të jeni më të gatshëm me njeriun e zemrës. Mundohuni që të bëni qartësi në sferën profesionale.