Dashi

Dashuria: Mos i kushtoni shumë vëmendje formës, por mbani në mend substancën, ajo që ju nevojitet është një person që varet nga ju. Keni nevojë për dashuri dhe jeni gjithmonë në kërkim të konfirmimit! Për beqarët do ketë Cupid, gati për të hedhur shigjeta në të djathtë dhe në të majtë.

Puna: Dita fillon e shkëlqyeshme me Saturnin në favor, i cili do t’ju ndihmojë të riambjentoheni në punë. Bashkëpunime hyrëse.

Demi

Dashuria: Venera do të jetë një ndihmë e shkëlqyer nëse planifikoni të ndryshoni partnerët. Ata që nuk janë të kënaqur me jetën e tyre private do të kenë shanse dhe karta të tjera për të luajtur. Për beqarët parashikohen, takime speciale që mund të jenë vendimtare për një zgjedhje pasionante të dashurisë.

Puna: Pas pushimit të verës, puna kthehet në siguri, por mos u bëni impulsivë. Prisni para se të vendosni.

Binjakët

Dashuria: Dashuria po lulëzon për çiftet, me aq shumë sensualitet sa nuk do hezitoni të demonstroni për të përmbushur dëshirat e partnerit tuaj. Mbrëmje e bukur, shumë intime. Për beqarët, një mirëkuptim i fortë duket se vazhdon me dikë që dëshiron të kapë zemrën tënde!

Puna: Mërkuri në shenjë ju ndihmon të keni kthjelltësinë e nevojshme për të arritur qëllimet e dëshiruara.

Gaforrja

Dashuria: Qetësia e re nuk duhet t’ ju lejojë të zhyteni në gjethe dafinash. Atë që keni rikuperuar duhet ta mbani fort dhe ta trajtoni me kujdes. Beqarët do jenë plot sharm dhe do jetojnë një ditë të bukur, të rrethuar nga miq dhe admirues të shumtë.

Puna: Jo fillimi shumë i kënaqshëm i ditës, keni nevojë për më shumë riorganizim dhe efikasitet. Shkoni në punë.

Luani

Dashuria: Përballë një zgjedhje sentimentale, ju mendoni se nuk mund të vazhdoni më, duhet të vendosni! Dita e ngarkuar me Hënën dhe Venusin kundër, ki kujdes! Beqarë në konfuzion, merrni guxim në të dy duart dhe deklaroni veten nëse ndjeni se zemra juaj po tundet.

Puna: Do të jeni shumë të qetë në punë, edhe nëse rrezikoni disa investime, por do të jeni të vetëdijshëm për të.

Virgjëresha

Dashuria: Ju po përmirësoheni vazhdimisht dhe dita fillon mirë, por shmangni shpërqendrimet. Për çiftet mund të ketë ndryshime të vogla në program. Njohje të reja në horizont për beqarët, disa nga këto mund të lënë gjurmët e tyre.

Puna: Ditë shumë e kënaqshme nga ana e punës, projektet tuaja po ecin përpara me shpejtësi të plotë.

Peshorja

Dashuria: Yjet janë të favorshëm për çiftet që kanë qenë së bashku për një kohë të gjatë, me gjasë programe në sy për ata që duan të kurorëzojnë një ëndërr dashurie. Takime speciale që vijnë për beqarët, disa madje mund të identifikojnë shpirtin binjak.

Puna: Shumë konkurrencë ende në qarkullim, por së shpejti do të jeni në rikuperim, veçanërisht nëse keni një aktivitet.

Akrepi

Dashuria: Dashuria është duke u luhatur por nëse jeni në çift dhe jeni gjithashtu shumë të dashuruar, disponimi juaj nuk do të zgjasë shumë. Pasioni në yje dhe zemra në unison për çifte të reja! Beqarët që nuk duan të angazhohen do ta jetojnë më mirë ditën.

Puna: Ju po rimerrni lartësinë, Mërkuri ju mbështet, mos u dorëzoni. Së shpejti do të keni rezultatet e pritura dhe ato do të jenë të mahnitshme.

Shigjetari

Dashuria: Pastërti e çifteve, ju keni rifituar ekuilibrin tuaj dhe do të keni plot besim ndaj partnerit tuaj. Disa keqkuptime rreth një çështje familjare mund të shqetësojnë ditën. Për beqarët vijnë takime të reja dhe një mirëkuptim i këndshëm me një person shumë simpatik!

Puna: Detyrat e reja që vijnë, projektet e reja po marrin formë. Ju jeni duke iu afruar qëllimit!

Bricjapi

Dashuria: Ulje dhe ngritje për çiftet, ata do të jenë një burim tërheqës për shumë nga shenja që ata mund të vendosin të interesohen për ndonjë person tjetër të afërt. Do të ketë momente joshjeje të mëdha për beqarët, mund të pushtoni edhe zemrat më të vështira!

Puna: Ditë me fat, do të merreni me ngjarjet me vendosmëri dhe do të keni sukses. Mos kini frikë nga lajmet.

Ujori

Dashuria: Do të ndiheni të hutuar dhe të pasigurt, ndoshta nuk jeni shumë të kënaqur me marrëdhënien tuaj. Humori do të pasqyrohet në çift dhe mund të ketë keqkuptime të pakëndshme. Lajm i mirë për zemrat e vetmuara, nëse nuk keni ende një zemër të zënë, së shpejti do të jetë!

Puna: Ju jeni duke pritur për një telefonatë që akoma nuk po vjen, jini të durueshëm dhe së shpejti do ta merrni atë dhe do ta shijoni.

Peshqit

Dashuria: Do të ketë mosmarrëveshje të vogla mes çifteve, por me pak rëndësi. Por pas sqarimeve të keqkuptimeve do të keni përsëri buzëqeshjen tuaj të bukur. Beqarët mund të bëjnë shkëndija dhe madje mund të gjejnë personin e duhur.

Puna: Ende ulje-ngritje, por së shpejti do të keni ngarkesën e duhur për të përballuar mundësi dhe bashkëpunime të reja.