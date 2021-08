Dashi

Pas disa javësh disi të trazuara, miqësia me dikë ka arritur një stad tjetër. Po shkoni drejt një faze tjetër, tepër interesante. Të pasurit një bashkëbisedim është e lehtë, por së fundmi po komunikoni kaq mirë me njëri-tjetrin sa duket sikur mund t’i lexoni mendimet.

Demi

Nëse një mik sugjeron një ide që duket jashtë karakterit të tij, bëni kujdes dhe dëgjojeni me vëmendje. Mund të jetë duke treguar për një problem më të madh që po ndodh në jetën e tyre. Bëni gjithçka mundeni për t’i qëndruar pranë e për të zgjidhur çdo situatë të vështirë që mund të jenë duke kaluar.

Binjakët

Ndonëse momentalisht po ndodhin shumë gjëra interesante dhe të rëndësishme, do të keni mjaft kohë të lirë që nuk duhet ta lini pa shfrytëzuar. Bëhuni gati për t’u argëtuar, duke dalë nga rutina e përditshme.

Gaforrja

Është e vërtetë që momentalisht keni shumë gjëra të rëndësishme për të përmbushur, por kjo nuk do të thotë se duhet të harroni çfarë keni arritur deri më tani. Mos e lodhni veten më shumë sa duhet duke menduar atë që nuk keni mundur të përmbyllni. Kënaquni me atë që keni dhe vijoni përpara.

Luani

Mos e humbisni perspektivën nesër. Ndonëse mund t’ju duket sikur nuk keni informacion të mjaftueshëm për një detyrë që keni marrë përsipër, minimalisht këndvështrimi juaj unik do të japë rezultate të kënaqshme. Nuk keni përse bini dakord me idetë e të tjerëve, vetëm sepse nuk ndiheni të sigurt.

Virgjëresha

Përdorni logjikën e ftohtë nesër dhe do të shihni që do të krijoni disa lidhje mjaft të ngrohta. Nëse kërkoni ide bashkojuni grupit me të cilin punoni dhe do të shihni se nga biseda me të do të merrni përgjigje për disa çështje që kërkojnë zgjidhje.

Peshorja

Ju pëlqen ose jo, të tjerët nuk mund t’ju lexojnë mendjen. Për të komunikuar duhet që të shprehni ndjenjat dhe mendimet tuaja. Disa ditë kjo është diçka tepër e lehtë, por sot do të duket tejet e vështirë. Mund të zgjidhni të heshtni, por e vetmja gjë që do të arrini është të shtyni të pashmangshmen.

Akrepi

Do të keni mundësinë të mësoni gjëra të reja nesër, sidomos nga dikush që bën një stil jetese ndryshe nga ju. Përqafoni çfarë ju pëlqen megjithatë bëni kujdes, mos bini pre e kopjimit. Një pyetje që ka munduar familjen tuaj do të marrë më në fund përgjigje sot.

Shigjetari

Bëni kujdes nga dikush nesër që flet shumë, por bën pak. Sado interesantë të duken, mund të jenë duke fshehur diçka dhe është detyra juaj që t’i bëni të thonë të vërtetën. Nëse përballë keni një mik, përpiquni që ta ndihmoni për të kuptuar se nuk ka nevojë të mbrohet gjatë gjithë kohës.

Bricjapi

Dikush që keni pranë do të ketë një humor disi të luhatur, por nuk do të keni kohë të zbuloni përse. Mos u merrni dhe ecni përpara me ditën tuaj, pa to. Shumë punë ju pret përpara dhe shumë çështje kërkojnë zgjidhjen tuaj.

Ujori

Sado zbavitëse mund të jetë të bërit thashetheme për dikë në punë, kujtoni se edhe ata janë njerëz dhe kanë ndjenja. Mos flisni për të tjerët gjëra që nuk do të donit që të thonin për ju. Nuk mund të jeni plotësisht të sigurt për arsyet e tjerëve, ndaj mos gjykoni.

Peshqit

nesër nuk është ditë e mirë për të lëvizur. Me gjasë kjo nuk do të jetë e vështirë, sidomos nëse merrni në konsideratë faktin që së fundmi keni përmbushur një hap tejet të rëndësishëm në jetën tuaj. Bëni pak pushim e relaksohuni. Qetësia do t’ju ndihmojë për të zgjedhur hapat e radhës.