Dashi
Dite premtuese dhe e mbushur me momente harmonike kjo e sotmja për te dashuruarit. Marsi do ju nxite te tregoheni me te hapur dhe te flisni edhe për gjerat qe me pare nuk keni mundur. Beqaret do takojnë personin qe aq shume kane ëndërruar. Sektori i financave do jete gjithë kohës i mbrojtur. Kujdes! Kjo nuk do te thotë qe ju te shpenzoni sa te doni.
Demi
Do jeni me romantike se me pare sot dhe do përjetoni me shume emocione. Do flisni me te vërtetat dhe nuk do tregoheni aspak te pamatur. Beqaret do jene te fillojnë aventura afatshkurta vetëm qe te përjetojnë emocione. Një lidhje serioze nuk ehte ende ne mendjen e tyre. Ne planin financiar reflektoni mire para se te bëni investime te mëdha.
Binjaket
As për ju situata ne çift nuk do jete e favorshme. Do jeni kokëfortë dhe nuk do i pranoni me lehtësi ato qe do ju thotë partneri. Nëse vazhdoni ne këtë mënyrë mund te shkatërroni gjithë atë qe keni ndërtuar deri me sot. Beqaret do kenë ndryshime mjaft pozitive ne jetën sentimentale. Bëjini sytë katër kudo qe te shkoni. Buxheti nuk do jete ne një gjendje te keqe.
Gaforrja
Dielli dhe Venusi do e bëjnë ditën edhe me te bukur pe gjithë te dashuruarit. Do ia kaloni mire pranë atij qe keni ne krah dhe do flisni për gjithçka. Një pjese e beqareve do kenë takime për te cilat do iu rrahe zemra fort. Financat do kalojnë një periudhe te vështirë. Nuk është ende momenti për te filluar investime te mëdha. Prisni te paktën edhe disa dite.
Luani
Jeta ne çift do jete shume e thjeshte gjate kësaj dite, por edhe pa emocione te mëdha. Merrini gjerat si t’iu vijnë pa menduar mbi te ardhmen. Për beqaret do favorizohen mjaft takimet e veçanta. Përfitoni sa me shume qe te mundni. Ne planin financiar do keni fat, megjithatë nuk duhet te shpenzoni shume te mëdha për gjera pa vlere te rëndësishme.
Virgjeresha
Dite e vështirë kjo e sotmja edhe për ju. Do kujtoni gabimet e njeri-tjetrit dhe besimi do ju venitet. Janë pikërisht yjet ata qe do jene te pozicionuar keq ne qiellin tuaj dhe do sjellin probleme. Beqaret do kenë takime pa fund, por nuk do vendosin dot se cili person ju përshtatet me tepër. Ne planin financiar gabimi me i vogël mund te jete fatal.
Peshorja
Gjate kësaj dite jo gjithçka do shkoje mire ndërmjet jush dhe atij qe keni ne krah. Here pas here nuk do ju pëlqejnë ato qe do ju thotë dhe kjo mund te ndeze debate. Beqaret do vazhdojnë ta kërkojnë kudo princin e kaltër, por mundësitë për ta gjetur do jene te pakta. Financat do vijnë duke u përmirësuar fale një shume te ardhurash qe do ua dhurojnë disa familjare.
Akrepi
Mjedisi yjor do e favorizoje jashtë mase jetën sentimentale te çifteve sot. Do i zgjidhni te gjitha mosmarrëveshjet qe keni pasur dhe do jeni me te qete. Beqaret edhe pse nuk do e kenë mendjen tek krijimi i një lidhjeje do marrin propozime mjaft interesante. Mendohuni mire para se te merrni vendime. Ne planin financuar situata do jete tërësisht e paqëndrueshme.
Shigjetari
Dite pasionante dhe emocionuese kjo e sotmja për te dashuruarit. Do e kaloni me partnerin çdo moment te lire dhe do arrini te flisni hapur për gjithçka. Beqaret do jene te kënaqur edhe me ndonjë aventure kalimtare te cilat nuk do mungojnë për asnjë moment. Financat do vijnë duke u përmirësuar pak nga pak. Me ne fund mund t’i kryeni shpenzimet me te domosdoshme pa pasur frike.
Bricjapi
Çiftet me shume gjase do fillojnë te mendojnë për një lidhje me serioze gjate kësaj dite, mbase edhe për ndonjë bashkëjetesë. Beqaret nga ana tjetër, pas aventurave kalimtare dhe pa te ardhme, do mendojnë te krijojnë një lidhje afatgjate. Mundësitë nuk do mungojnë. Ne planin financiar mos u alarmoni me vështirësinë e pare qe do ju dale, por tregohuni te guximshëm.
Ujori
Edhe pse keni kohe qe jeni ne një lidhje dhe mendoni se e njihni mire njeri-tjetrin, ka gjithmonë disa limite qe nuk duhen tejkaluar. Mos e prekni atë qe keni ne krah atje ku i dhemb me shume. Beqaret qe do shkojnë jashtë qytetit te tyre ka gjasa te takojnë një person te veçante. Ne planin financiar duhet te reflektoni mire para se te hidhni hapa te mëdhenj.
Peshqit
Marrëdhënia ne çift do jete me e bukur gjate kësaj dite. Do i jepni me tepër rëndësi jetës intime dhe do provoni kënaqësi te reja. Edhe beqaret do bëjnë gjithçka qe ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë. Fale mbështetjes se yjeve do ia arrijnë qëllimit. Situata financiare do filloje dalëngadalë te përmirësohet. Vazhdoni te bëni kujdes me shpenzimet qe ky përmirësim te jete me i shpejte.
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