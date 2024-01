Dashi

Shqyrtoni me vëmendje marrëdhënien tuaj në çift, por mbani nervat të qëndrueshme. Disa shqetësime në dashuri do t’ju bëjnë të mendoni, të përpiqeni të zbuloni gjithçka që është në zemrën tuaj. Beqarët do të kenë ftesa të shumta takimesh, por do të mendohen mirë për të zgjedhur. Në vendin e punës mund t’ju duhet të merreni me njerëz që nuk ju lënë shumë hapësirë.

Demi

Sot ju mund të doni në dashuri gjithçka që nuk keni qenë në gjendje të jepni deri tani dhe të tregoni se jeni të gatshëm për ta lënë mënjanë për partnerin/en. Për beqarët po vijnë udhëtime dhe dalje me miqtë, ata që janë në kërkim të dashurisë së vërtetë do të duhet të presin. Me shumicën e planetëve që ju mbështesin, ju nuk duhet të keni frikë: mund të ktheheni në fitim!

Binjakët

Qielli i mirë për binjakët për sa i përket ndjenjave. Ditë e madhe për çiftet që do të kenë një kuptim të përsosur në dialog. Beqarët do të jenë në gjendje për të përmbushur një dashuri të madhe, edhe nëse ata nuk shpresojnë për shumë! Sot ju mund të merrni lajme të mira në punë, një propozim të favorshëm, por mos e tërhiqni shumë litarin.

Gaforrja

Një periudhë me tensione të mëdha, por keni Jupiterin të favorshëm, ju duhet të kundërshtoni një sëmundje të caktuar që është brenda jush dhe çon në përçarje me mjedisin rrethues, madje edhe me njerëzit që janë pranë jush. Për beqarët parashikohet një ditë e qetë, pa ndonjë takim interesantë. Mos u habisni nëse gjërat bëhen pak të mundimshme në punë, ato vijnë gjithsesi edhe nëse kërkon kohë.

Luani

Mos merrni asgjë për të dhënë dashuri, pasi këto ditët e fundit në shumë raste ju jeni dorëzuar dhe ndiheni shumë larg nga partneri/ja juaj. Nëse doni një afrim, ju duhet të largoni mënjanë dyshimet! Beqarët do të refuzojnë të mbajnë një histori të pakuptimtë, më mirë të jenë vetëm! Do të keni çështje financiare për të mbajtur nën kontroll, të jeni të kujdesshëm për të mos kompromentuar të ardhmen tuaj.

Virgjëresha

Perspektivat e reja po hapen: ata që janë angazhuar për një kohë të gjatë mund të kenë disa lajme të mrekullueshme dhe të bukura. Çiftet që duan të zgjerojnë familjen tashmë mund të hedhin hapat. Ditë e rëndësishme për beqarët, marrëdhëniet ndërpersonale do të përmirësohen. Do të keni mundësi të mëdha për të vënë në punë aftësitë tuaja, dita premton të jetë interesante.

Peshorja

Pasiguria ju bën nervozë. Shumë do të lirohen nga një histori që është bërë e padurueshme, të tjerët do të vazhdojnë të rezistojnë. Zemrat e vetmuara, kanë kohën e përshtatshme për t’i dhënë hapësirë ​​dashurisë dhe emocioneve! Nëse jeni duke kërkuar poste të reja ju do të keni atë që duhet për t’ju ofruar, por nuk është e sigurt që jeni të vendosur ta bëni këtë.

Akrepi

Ditë e mbytur, ndjenjat nuk shkojnë mirë dhe keni shumë dyshime rreth një historie që ka shkuar keq për disa kohë. Kërkoni qartësi në zemrën tuaj përpara se të ndërmerrni hapa të rëndësishëm. Ata që janë vetëm për një kohë të gjatë do të shohin shumë mundësi të mira që kalojnë, kapni të drejtën! Periudhë aktive nga këndvështrimi i biznesit, do të keni kënaqësi të mëdha dhe do të njiheni për meritat.

Shigjetari

Me gjithë hënën në opozitë, sot do të keni rikonfirmime në dashuri që do t’ju japin forcë të madhe. Zgjidhni një diskutim për të sjellë harmoni në një nivel sentimental. Beqarët do të jetë interesantë dhe intrigues, rrezatimi i tyre do të tërheqë arritje të reja. Ju do të keni shumë mundësi të mira për të demonstruar aftësitë tuaja dhe t’ju bëjnë të vlerësoni kolegët dhe eprorët.

Bricjapi

Shumë prej jush kanë vënë në pikëpyetje dashurinë e tyre, por zemërimi i përcaktuar nga Mërkuri ju ka lejuar të sqaroni ndjenjat ndaj partnerit/es. Nëse jeni vetëm dhe keni vështirësi me njerëzit e tjerë në këto ditë, hiqni dorë. Do të hasni shumë armiqësi në punë, por ka nga ata që do t’ju bëjnë të fortë dhe do t’ju lejojnë të merrni rrugën e duhur.

Ujori

Një ditë pak e lodhshme, do të filloni me një humor të keq, por në mbrëmje do të ktheheni në buzëqeshje. Në vend që të heshtni, bisedoni me partnerin/en për problemet tuaja! Beqarët do të rebelohen kundër një situate të pakëndshme dhe të paqartë! Përpiquni të kuptoni se në cilin drejtim duhet të lëvizni për të ditur se ku të shkoni, mundësinë për të ndryshuar projekte të paracaktuara.

Peshqit

Një qiell pozitiv në këtë ditë do t’ju lejojë të rifilloni temat e jetës suaj të dashurisë. Duke gjetur një ndjenjë që dukej e humbur do jetë një lumturi e madhe! Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të jetojnë emocione të shkëlqyera me njohjet e reja. Është koha e duhur për t’iu përgjigjur ofertave që vijnë për punën.