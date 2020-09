Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Kjo ditë do të jetë mjaft e lodhshme sa i takon dashurisë. Mundohuni që të mos flisni dhe tensionoheni. Në punë do të ketë nervozizëm dhe tensione. Do e keni të vështirë të sqaroheni dhe të gjeni një marrëveshje.

Demi

Nëse ka probleme të pazgjidhura në dashuri, ka ardhur koha që të sqaroheni. Sa i takon punës, nëse keni një aktivitet tuajin, do të punoni më shumë. Do të përballeni me shqetësime të mëdha sa i takon të ardhurave.

Binjakët

Të lindurit e kësaj shenje i pret një e enjte intriguese. Diçka e re do të vijojë. Në sferën profesionale, ju pret një ditë tejet pozitive. Diçka po ndryshon për mirë dhe ju jeni të vetëdijshëm për këtë fakt.

Gaforrja

Hëna nuk është në anën tuaj, ndërkohë që ju do të jeni nervoz. Në raportin në çift do të përballeni me debate, ndaj bëni kujdes.

Luani

Dashuria paraqitet mjaft e favorshme, ndërkohë që në këtë periudhë mund të lindin situata të bukura. Sa i takon punës mos hezitoni përballë propozimeve të reja. Nuk duhet të dekurajoheni.

Virgjëresha

Hëna është në anën tuaj dhe kjo do ju ndihmojë që të rikuperoni raportet. Lajme të mira do të ketë për çiftet që janë përballur me vështirësi. Sa i takon punës, do të ketë zhvillime premtuese. Duke nisur nga data 28, Marsi do të ketë ndikim të favorshëm.

Peshorja

Gjithë ata që janë të dyjëzuar mes dy historish dashurie, gjatë kësaj dite do të jenë më të pavendosur se kurrë. Sa i takon punës, nëse keni bërë një kërkesë dhe s’po merrni përgjigje, mund të humbni toruan.

Akrepi

Ju pret një ditë pozitive në dashuri. Mundohuni që debatet dhe problemet ti shtyni për një moment tjetër. Në punë do të përballeni me disa vështirësi, të cilat duhen kapërcyer.

Shigjetari

Venusi do të ketë ndikim të favorshëm, ku do të jeni gati të bëni zgjedhje të rëndësishme. Sa i takon punës, gjatë kësaj periudhe dikush ka shfaqur dyshime lidhur me një projekt ku jeni të përfshirë.

Bricjapi

Hëna do të jetë e pranishme tek të lindurit e kësaj shenje. Kjo do të thotë vetëm një gjë: periudhë pozitive për dashurinë. Në punë, do të përballeni me disa tensione. Bëni mirë që të analizoni të gjitha mundësitë.

Ujori

Nëse ka një person të cilin e keni përzemër, ka ardhur momenti për të folur për planet tuaja, me afrimin e tetorit. Sa i takon punës, ekziston mundësia që të pranoni një kompromis të mirë.

Peshqit

Në fund të muajit, do të jetoni një periudhë interesante për dashurinë. Ndërkohë e enjtja do të sjellë përmirësim të ndjeshëm. Sa i takon punës, duhet të zgjidhni një problem. Edhe në këtë drejtim fundi i muajit do të jetë dukshëm më i mirë.