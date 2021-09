Dashi

Nëse nuk keni impenjime në punë apo diçka tjetër, yjet këshillojnë relaks. Horoskopi për ditën e nesërme nxjerr në pah një situatë të mirë për ata që merren me studime, në sajë të ndikimit të Saturnit.

Demi

Rrugëtimi i nisur nga dikush lidhur me fushën e ndjenjave, është diametralisht i kundërt nga ajo që ju intereson. Mundohuni të ndryshoni rrjedhën e gjërave, ndonëse rezultati nuk do të jetë shumë premtues.

Binjakët

Nën ndikimin e një dielli të fuqishëm, gjatë së enjtes do të jeni në qendër të vëmendjes ose të debateve në fushën profesionale. Hëna këshillon që të tregoni kujdes me veprimet tuaja, sidomos ndaj eprorëve.

Gaforrja

Efekti lehtësues i Mërkurit dhe Plutonit do të shfaqet në shenjën tuaj. Nëse në orët e para të mëngjesit do të jeni me moralin përtokë, gjatë pasdites deri vonë, çdo gjë do të ndryshojë, ndaj përfitoni.

Luani

Dita do të jetë e mirë për gjithë ata që kanë lidhje me ujorët. Dita e nesërme do të ketë jo pak ngjarje të mira. Në mesin e tyre parashikohet dashuri, martesë ose shtatzëni.

Virgjëresha

Mes Diellit dhe Plutonit në shenjën tuaj vijon binomi tërhiq dhe lësho. Kësaj radhe, ndikimin më të madh mund ta ketë Plutoni. Dikujt mund t’i ndodhë një e papritur prej një personi që nuk ju ka ngjallur kurrë dyshim.

Peshorja

Në shenjën tuaj një prani e çrregullt e Uranit do të shfaqë retë gjatë ditës. E enjtja mund të dominohet nga mërzia, e shoqëruar me mungesën e entuziazmit, por mundohuni që gjithsesi të gjeni arsye për të buzëqeshur.

Akrepi

Kjo do të jetë dita perfekte për të lindurit e kësaj shenje sa i përket ndjenjave. Yjet do rrotullohen në 360 gradë, ku do të jeni tejet të favorshëm në sajë të ndikimit të Neptunit, Mërkurit dhe Plutonit, të cilët do të thjeshtojnë çdo gjë me të cilën do të përballeni.

Shigjetari

Veprimet tuaja do të mbrohen në sajë të ndikimit në shenjë të yjeve. Disa prej jush do të kenë avantazhe në fushën e punës. Hëna do të favorizojë veprimet e mira.

Bricjapi

Dita juaj do të jetë e bukur përveç problemeve të vogla shëndetësore. Do të keni probleme fizike. Ndërkohë Hëna, këshillon që të falni një person.

Ujori

Kjo do të jetë një ditë speciale për të lindurit e kësaj shenje. Yjet do të jenë mbështetës në dashuri dhe do të favorizojnë zyrtarizimin e lidhjeve.

Peshqit

Kjo mund të ishte dita e dashurisë, por… Nën efektin e Saturnit do të zbehet ndjeshëm romanticizmi. Horoskopi garanton një ditë të favorshme në anët e tjera.