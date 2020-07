Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Me ndikimin e favorshëm të Diellit, tashmë do të keni energjitë e duhura për ta kaluar ditën pozitivisht. Dashuria paraqitet mjaft e favorshme. Në punë, do keni mundësi që të zgjidhni çështje të mbetura pezull, në mënyrë që të vlejnë mendimet tuaja.

Demi

Në dashuri duhet të flisni dhe të sqaroheni, pasi prej kohësh gjërat nuk po funksionojë. Në punë mund të ketë zhvillime të reja dhe mundësi të papritura.

Binjakët

Gjërat nuk do të shkojnë siç ju dëshironi në dashuri. Në punë, mund të keni mundësi të reja, por momentalisht mund të mos jeni shumë të gatshëm.

Gaforrja

Nuk do të keni shumë dëshirë për tu njohur me njerëz të rinj, nëse jeni vetëm. Ndërsa kush është në një lidhje prej shumë kohësh, mund të mendojë për zyrtarizimin e saj. Në punë, duhet të bëni kujdes, ndaj atyre që nuk janë në anën tuaj.

Luani

Jeta sentimentale do të ecë më mirë, sidomos për gjithë ata që janë në një lidhje. Do të keni dëshirë për të programuar diçka, me një person që e keni përzemër. Në punë ju presin ndryshime të rëndësishme.

Virgjëresha

Me praninë e Hënës në shenjën tuaj, do të jeni më kokëfortë se zakonisht gjatë kësaj dite. Do të keni dëshirë për të vepruar dhe nuk do arrini që të rrini në vend. Bëni mirë që gjatë kësaj periudhe, nuk duhet të humbni kohë.

Peshorja

Takimet gjatë këtyre ditëve janë mjaft të rëndësishme, ndaj bëni mirë që të organizoni diçka. Ka çështje ekonomike dhe ligjore, lidhur me të cilat duhet të diskutoni dhe të gjeni zgjidhje.

Akrepi

Dashuria në këtë moment nuk ndodhet në periudhën më të mirë të saj. Megjithatë përfitoni dhe organizoni diçka romantike, pasi Venusi është në anën tuaj. Puna paraqitet mjaft e lodhshme dhe e ngarkuar, ndaj mos u demoralizoni.

Shigjetari

E enjtja do të jetë nën ritmin e duhur, ku do të ndiheni mjaft të lodhur dhe nervoz. Rrezikoni që të debatoni edhe për gjëra të kota. Në punë, mund të ndryshoni ide lidhur me diçka me rëndësi.

Bricjapi

Me ndikimin e favorshëm të Hënës, do keni mundësi që të riktheheni në lojë në dashuri. Do të jeni të pavendosur mes dy personave, por ju duhet të bëni një zgjedhje. Në punë, mund të gjeni zgjidhje.

Ujori

Në dashuri do të ketë një riafrim, ose një person i cili ju intereson do të shfaqë pëlqim për ju, shkruan noa.al. Në punë zhvillimet parashikohen pozitive, ku do të gjeni mbështetje.

Peshqit

Kjo e enjte paraqitet mjaft e rënduar për dashurinë, pasi do e keni Hënën kundër. Bëni mirë që të largoheni nga njerëzit me të cilët nuk ia vlen që të shoqëroheni. Bëni kujdes me çështjet ligjore.