DASHI

Gjatë ditës së sotme do të keni shumë mundësi e gjithçka do të shkojë mirë. Në ambientin e punës do të jeni në harmoni me personat që ju rrethojnë. Në aspektin afektiv do të jeni mjaft pasionant sot.

DEMI

Dita rezulton të jetë mjaft e këndshme, duhet vetëm të keni kujdes e të evitoni nervozizmin. Në ambientin e punës janë të mundura debate të vogla. Në aspektin afektiv përpiquni të jeni vetvetja pa fshehur asgjë.

BINJAKET

Gjatë ditës së sotme do të jeni vigjilent mbi gjërat që do ju ndodhin. Në ambientin e punës duhet të përpiqeni të jeni më objektivë në gjykimet tuaja.

GAFORRJA

Do të jeni më optimist se zakonisht duke arritur të gjeni zgjidhje të vogla. Në ambientin e punës duhet të evitoni së bëri sipas kokës suaj. Në aspektin afektiv partneri juaj prêt që ndonjëherë të jeni ju që të merrni iniciativa.

LUANI

Duhet të përpiqeni të jeni më të kujdesshëm në zgjedhjet tuaja. Në ambientin e punës dikush do të vërë në provë durimin tuaj. Në aspektin afektiv do ju duhet të merrni vendime.

VIRGJERESHA

Në këtë fazë ju do të keni reflekse të mira dhe do të arrini të ktheni në favorin tuaj edhe situatat armiqësore. Në ambientin e punës do të gjeni një justifikim të mirë për sjelljen tuaj.

PESHORJA

Do të keni një energji mjaft të madhe psiko-fizike. Në aspektin afektiv evitoni duke u marrë me gjëra të vogla. Në aspektin privat do të zbuloni një mundësi të re për të rritur të ardhurat tuaja.

AKREPI

Do të ndihmoheni sot nga një dozë fati e vështirësitë do të transformohen në mundësi për të treguar vlerat tuaja. Në ambientin e punës do të arrini të koordinoni gjithçka.

SHIGJETARI

Nuk duhet të dorëzoheni përpara vështirësive. Në ambinetin e punës evitoni së thëni gjëra që nuk i mendoni. Në aspektin afektiv yjet ju sugjerojnë të mos jeni shumë xheloz.

BRICJAPI

Gjatë ditës së sotme do të keni mjaft durim e do të mbështeteni fort tek miqtë tuaja. Në ambientin e punës dikush do të përpiqet t’ju shtyjë për të marrë vendime të nxituara. Kujdes!

UJORI

Do të jeni mjaft aktivë sot duke u përballur me të gjitha problemet që ju shqetësojnë. Në ambientin e punës duhet të përqendroheni për të mos bërë ndonjë gabim . Në aspektin afektiv duhet të jeni më të ëmbël e të kujdesshëm.

PESHQIT

Duhet të evitoni së qeni kokëfortë e pranoni ndihmën e atyre që ju rrethojnë. Në ambientin e punës asgjë nuk mund t’ju pengojë të jepni idetë tuaja. Në aspektin afektiv do të gjeni fjalët e duhura për t’ia shprehur personit që dashuroni.