Dashi
Sot do përjetoni shume çaste romantike pranë personit qe dashuroni dhe do doni qe dita te mos ketë një fund. Edhe beqaret do kenë një dite pozitive dhe plot takime mbresëlënëse. Shfrytëzojeni gjithsecilin deri ne maksimum. Buxhetin duhet ta menaxhoni me sa me shume kujdes qe te mundeni ne mënyrë qe te mos keni probleme as sot e as me vone.
Demi
Ndjenja te ndryshe do përzihen sot ne jetën tuaj ne çift dhe gjerat nuk do ecin ashtu si i kishit ëndërruar. Mos bëni gabim te tregoheni kokëfortë. Beqaret do vazhdojnë te jene ne kërkim te shpirtit binjak, por fatkeqësisht pa fat. Ne planin financiar do keni surpriza te njëpasnjëshme. Gjendja do jete tejet e qëndrueshme dhe do mund te kryeni investimet e dëshiruara.
Binjaket
Partneri do ua shprehe pa pushim ndjenjat gjate gjithë kësaj dite dhe do ndjeni për mrekulli ne krahët e tij. Mbrëmja do jete me emocionuese dhe me e këndshme. Beqaret do kenë mundësi për aventura pa fund, por asgjë me tepër sesa aq. Me financat mos u tregoni te pamatur sepse situata ka gjasa t’iu përkeqësohet tej mase. Shpenzoni me kursim edhe për disa kohe.
Gaforrja
Klima yjore do favorizoje tej mase jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite. Do merreni vesh për çdo gjë me partnerin tuaj dhe marrëdhënia me te do jete fantastike. Beqaret do realizojnë një takim, por fatkeqësisht nuk do e gjejnë dashurinë e madhe qe kane pritur prej kohesh. Financat nuk do jene te këqija kështu qe mund te përfitoni nga kjo për te kryer shpenzimet e menduara.
Luani
Edhe pse rutina do mbizotërojë gjate gjithë kohës ne jetën tuaj ne çift, duhet thënë se ajo do jete e ekuilibruar dhe jo problematike. Merrini gjerat si t’iu vijnë. Beqaret duhet te njihen mire me personat qe do takojnë para se te vendosin te hedhin hapa me tej. Për sa iu përket financave, gjithçka do varet nga sjellja juaj. Po shpenzuat shuma marramendëse do keni vështirësi.
Virgjeresha
Ka shume mundësi qe marrëdhënia juaj ne çift te kaloje një faze delikate sot. Mundohuni te hapni rruge dhe te toleroni sa me shume ne mënyrë qe gjerat te mos marrin tatëpjetën. Beqaret do dashurohen koke e këmbë pas një personi i cili prej shume kohesh i ka joshur me mënyrën e tij. Klima yjore për sektorin e financave do jete shume e turbullt gjate gjithë kësaj dite. Kujdes!
Peshorja
Marrëdhënia ne çift do jete tejet e komplikuar gjate kësaj dite. Do thurni shume gënjeshtra përkundrejt partnerit dhe kur ato te dalin ne drite nuk do dini si te shfajësoheni. Kujdes! Beqaret ka shume mundësi qe ne momentin qe me pak e presin te takojnë shpirtin e tyre binjak. Ne sektorin financiar do jete Neptuni ai qe do iu ndihmoje t’i zgjidhni te gjitha problemet.
Akrepi
Asgjë katastrofike nuk ka për te ndodhur sot ne jetën tuaj sentimentale. Ne orët e para te ditës do ketë disa debate, por gjithçka do zgjidhet sa hap e mbyll sytë. Beqaret do realizojnë plot takime, por asnjeri nuk do jete ashtu si ata e kishin pritur. Nuk do e ndryshojnë dot statusin. Ne planin financiar duhet te dëgjoni gjithmonë këshillat e me te mëdhenjve ne mënyrë qe te mos keni vështirësi.
Shigjetari
Jeta juaj ne çift nuk do ece me si me pare sot dhe problemet me partnerin do jene te njëpasnjëshme. Mendohuni mire për atë qe doni te bëni dhe merrni vendime. Beqaret do arrijnë ta bëjnë për vete personin qe kane kohe qe e kane simpatizuar. Financat do vazhdojnë te mbeten shume te mira. Përfitoni për te shlyer te gjitha borxhet qe keni marre me herët.
Bricjapi
Pas një periudhe delikate qe keni kaluar ne jetën tuaj ne çift, sot me ne fund do rilinde dielli. Komunikimi do rivendoset serish mes jush dhe atij qe keni ne krah. Beqareve do ju duhet te persin edhe pak kohe per te gjetur princin e tyre te kaltër. Ne planin financiar nuk duhet te bëni asnjë çmenduri sepse situata mund t’iu dale menjëherë jashtë kontrollit.
Ujori
Venusi do ua zbukuroje edhe me shume jetën tuaj ne çift sot. Me partnerin do merreni vesh për gjithçka dhe do jeni gati për te bere ndonjë çmenduri te vogël. Beqaret do fillojnë një lidhje te qëndrueshme e cila do ju sjelle plot te mira. Ne planin financiar do keni goxha probleme dhe kjo për shkak te pakujdesit qe keni treguar kohet e fundit. Mësoni nga gabimet dhe rregullojeni situatën.
Peshqit
Venusi do e privilegjoje jetën tuaj ne çift gjate gjithë kësaj dite. Do e çoni edhe me tej lidhjen qe keni krijuar duke marre vendime goxha te rëndësishme. Beqaret do jene te paqarte për atë qe duan te bëjnë dhe nuk do guxojnë te hedhin hapa. Financat do jene shume te paqëndrueshme dhe problematike. Kujdes me hapat qe do hidhni sepse mund te mbeteni edhe pa para.
